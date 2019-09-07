Звездный стиль

Литвинова подчеркнула фигуру черным платье с необычным принтом

Актриса проводит время с дочкой во Франции.

Литвинова подчеркнула фигуру черным платье с необычным принтом
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com

Рената Литвинова является известной модницей. Она любит делать ретро прическу в виде легких волн и дополнят свой образ кружевными платьями или женственными блузками и юбками. Этим летом актриса много работала, но даже в моменты непродолжительного отдыха, когда она отправлялась на прогулки, женщина выглядела безупречно. Осенью она уехала в Париж, где проводит время с дочкой Ульяной.

Проводя время во Франции Рената успела отметиться в купальнике и даже в шубе-чебурашке. На новом фото актриса предстала в черном платье с принтом в виде цепи. К столь необычном наряду она добавила темные колготки с надписями и сапоги на небольшом квадратном каблуке. Литвинова стояла на террасе старинного здания в солнцезащитных очках и смотрела в даль.

«Вся в камуфляже», — написала она.

Судя по всему, пасмурная погода повлияла на выбор одежды и настроение звезды. Поклонникам даже такой дерзкий образ артистки пришелся по вкусу. Они отметили, что 52-летняя Рената на снимке выглядит гораздо моложе своих лет. «Как девочка», «Прекрасный образ», «Какая фигура! Рената, вы восхитительно прекрасны», «Идеально хороша! Интересно, о чем думает в этот момент», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, наследница актрисы унаследовала не только ее красоты, но и чувство стиля. Порой поклонники с трудом могут отличить маму и дочку на архивных фото.

А вам понравился наряд Литвиновой?

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Звездный стильМодные трендыРената Литвинова

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Литвинова подчеркнула фигуру черным платье с необычным принтом
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