52-летняя Литвинова показала фигуру в купальнике на «честном» фото

Рената Литвинова в последнее время много работала. Лишь изредка она делилась снимками, когда отправлялась погулять, чтобы развеяться. Как известно, актриса обладает утонченным чувством стиля. Не так давно для прогулки женщина выбрала невзрачный темный наряд и резиновые сапоги, но даже в таком неприметном образе она выглядела стильно. А вот на фотосессии она предстала в привычном элегантном образе, облачившись в объемный сарафан.

больше по теме Литвинова в объемном сарафане устроила фотосессию в поле Некоторые поклонники восхитились новым образом актрисы.

В конце августа Рената все же отправилась в отпуск. Она проводит время в Каннах. Звезда фильма «Богиня: Как я полюбила» уже успела отметиться на роскошной яхте. Даже для фотосессии блондинка выбрала ретро-образ. Она поделилась снимком, на котором позирует в алом закрытом купальнике. Известная своей любовью к дорогим нарядам и яркому макияжу, 52-летняя Литвинова решила показать, как выглядит в обычной жизни. Она стояла прижавшись к корпусу яхты, демонстрируя стройную фигуру.

Образ актриса дополнила лишь солнцезащитными очками, а на руке у нее красовалось несколько колец.

«Сначала поклонники зависят от тебя, но, в конце концов, и ты начинаешь зависеть от поклонников. Честное фото — фото в купальнике», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от кадра и образа звезды. «Нравится, когда „звездная женщина“ — просто… женщина», «Какой классный купальник!», «Как приятно смотреть на женщину в купальном костюме, это очень эротично», «Плоский живот», «Прекрасная Рената», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на другом фото Литвинова предстала в черном бикини. Она прикрыла лицо легким платком в тон. У нее получилось сделать эффектный снимок, который заворожил поклонников.

А вам нравится фигура Литвиной?