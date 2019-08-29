Звездный стиль

Только не шорты: эксперт моды Васильев оценил стиль Вилковой

Актриса особенно хороша в вечерних нарядах.

Только не шорты: эксперт моды Васильев оценил стиль Вилковой
Екатерина Вилкова/globallookpress.com

Историк моды Александр Васильев сделал экспертный разбор гардероба Екатерины Вилковой  для издания 7 дней.ру. В целом стиль 35-летней актрисы вполне удовлетворил специалиста. Телеведущий отметил, что она обладает яркой индивидуальностью и особенно прекрасна в вечерних нарядах. Однако есть один предмет гардероба, который он бы не советовал ей носить.

Речь идет о шортах. Эксперт заметил, что из-за особенностей ног звезде лучше пойдут брюки до щиколотки.

Не пришелся по вкусу стилисту и леопардовый брючный костюм Екатерины. И, хотя он очень актуальный, девушке просто не идет. Васильев уверен, что ее стиль – сказочный.

А вот такое платье, которое напоминает чудесную историю про Морозко, очень даже Вилковой к лицу.

Остался доволен стилист и этим змеиным комбинезоном. Он выгодно подчеркивает талию актрисы.

Желтое платье с ярким принтом Васильев счел довольно милым. И подходящим для визита к бабушке.

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актер Александр ВасильевЕкатерина ВилковаЗвездный стильмода и стиль

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Только не шорты: эксперт моды Васильев оценил стиль Вилковой
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