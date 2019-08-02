Вилкова поделилась редкими снимками с мужем и мужем

Звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова не так давно отметила день рождения. Актрисе исполнилось 35 лет. Стоит отметить, что выглядит она гораздо моложе многих ровесниц. Девушка эта доказала, поделившись снимком без макияжа. Она ведет страничку в соцсети, где делится последними новостями и снимками с работы. Артистка состоит в браке со звездой сериала «Не родись красивой» Ильей Любимовым целых девять лет, но о личной жизни говорит редко.

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Несмотря на занятость, Вилкова каждую свободную минуту посвящает своим детям: семилетней дочке Павле и пятилетнему сыну Петру. В первых числах августа актриса отправилась в долгожданный отпуск на море. Обычно она редко делится семейными фото, но на этот раз сделала исключение. На одном из кадров Екатерина запечатлена на пляже с подросшим сыном на руках. Девушка была облачена в красный купальник, который подчеркнул ее красивую спину.

На другом фото артистке удалось запечатлеть, как ее семья завтракает. Сама Вилкова смотрит в камеру, а в это время ее муж моет посуду. Петр заметил, что мама делает фото и улыбнулся, а Павла спрятала лицо под капюшоном своей розовой кофты с леопардовым принтом. «Мои», — написала актриса.

Поклонники восхитились красотой Екатериной. «Какие все счастливые! Какая миленькая пантерочка», «Фото …. и оранжевые шорты», «Какая вы красивая мама», «Простое человеческое счастье… начать новый день вместе», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится семья Вилковой?