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Все в сборе: Вилкова поделилась семейным снимком

Актриса крайне редко публикует в блоге такие фото, так как старается уберечь близких от внимания посторонних.

Все в сборе: Вилкова поделилась семейным снимком
Екатерина Вилкова Фото: globallookpress.com

35-летняя актриса Екатерина Вилкова находится на Черном море в компании мужа и детей, наслаждаясь последними днями уходящего лета.

Звезда сериала «Отель Элеон» активно ведет блог в социальной сети, рассказывая о своей работе. При этом о семье актриса старается говорить как можно меньше. Девять лет назад она вышла замуж за коллегу Илью Любимова, который сыграл в сериале «Не родись красивой». Пара растит двоих детей – семилетнюю Павлу и пятилетнего Петра.

За последнее время Вилкова все же порадовала поклонников несколькими снимками, где она позирует перед камерой то с мужем, то с наследниками. Однако общего фото с отпуска до недавнего времени не было.

В итоге артистка все же опубликовала в блоге снимок, на котором запечатлена вся семья. Писать большой комментарий к и так говорящему фото она не стала. Вилкова ограничилась лишь одним словом «Моя».

Екатерина Вилкова с мужем и детьми. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1iJor-hTJa/

Увидев свежее фото, поклонники актрисы не скупились на комплименты и теплые слова, которые сама Екатерина оставила без ответа. Напомним, ранее Вилкова в Сети призналась подруге Анне Бегуновой в любви.

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Екатерина ВилковаИлья Любимовсемейное фото

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Все в сборе: Вилкова поделилась семейным снимком
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