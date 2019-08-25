Рудковская появилась в изумрудном мини на открытии «Новой волны»

В Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна», который собрал на побережье Черного моря многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Пропустить фестиваль Игоря Крутого не смогла и продюсер Яна Рудковская.

На церемонии открытия она с удовольствием позировала на красной дорожке перед камерами. Для выхода в свет знаменитость выбрала мини-платье изумрудного цвета на одно плечо. К нему супруга Евгения Плющенко подобрала классические босоножки и круглую серебристую сумочку.

Экстравагантным мини Рудковская вновь подчеркнула свои ноги, которые уже несколько дней подряд пользователи активно обсуждают в Сети. По мнению подписчиков, Яна часто удлиняет их в фотошопе перед тем, как опубликовать в блоге.

Напомним, перед стартом «Новой волны» Игорь Крутой сказал, что музыкальный конкурс больше не вернется в Юрмалу, где его проводили вплоть до 2014 года. Это заявление стало продолжением конфликта между Лаймой Вайкуле и композитором, причиной которого и стала «Новая волна».