Звездный стиль

Рудковская появилась в изумрудном мини на открытии «Новой волны»

Наряд она дополнила классическими босоножками и серебряной сумочкой.

Рудковская появилась в изумрудном мини на открытии «Новой волны»
Яна Рудковская Фото: globallookpress.com

В Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна», который собрал на побережье Черного моря многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Пропустить фестиваль Игоря Крутого не смогла и продюсер Яна Рудковская.

На церемонии открытия она с удовольствием позировала на красной дорожке перед камерами. Для выхода в свет знаменитость выбрала мини-платье изумрудного цвета на одно плечо. К нему супруга Евгения Плющенко подобрала классические босоножки и круглую серебристую сумочку.

Экстравагантным мини Рудковская вновь подчеркнула свои ноги, которые уже несколько дней подряд пользователи активно обсуждают в Сети. По мнению подписчиков, Яна часто удлиняет их в фотошопе перед тем, как опубликовать в блоге.

Напомним, перед стартом «Новой волны» Игорь Крутой сказал, что музыкальный конкурс больше не вернется в Юрмалу, где его проводили вплоть до 2014 года. Это заявление стало продолжением конфликта между Лаймой Вайкуле и композитором, причиной которого и стала «Новая волна».

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женские ногиИгорь КрутойЛайма Вайкулемода и стильФестиваль "Новая волна-2019"Яна РудковскаяЯна Рудковская последние новости

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Рудковская появилась в изумрудном мини на открытии «Новой волны»
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