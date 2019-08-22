Рудковская задумалась о страховании своих ног

У Анастасии Волочковой, которая «закидала» Сеть шпагатами, появилась серьезная конкурентка – Яна Рудковская со своими обнаженными ногами. Обе дамы действуют по одному сценарию – чем больше критики, тем больше постов в ответ.

больше по теме Рудковская «заступилась» за собственные ноги Звездный продюссер пожелала иметь такие же каждой женщине в ее возрасте.

Рудковскую частенько критикуют за искусственное удлинение ног на фото с помощью специальных фильтров и программ. Чтобы доказать, что это не так, продюсер выложила в Instagram видео, где фотошоп применить невозможно, эффектно продефилировав перед камерой.

Однако критика в Сети не прекратилась, и жена Плющенко решила подлить масла в огонь, выставив в Сеть снимок с очередными нереально длинными ногами.

«Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5-6 тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать. Вот думаю, может их еще застраховать?» — написала она в своем блоге.

Любопытно, что в своем Instagram Рудковская заверяет, что ее рост 168 см, тогда как в Википедии написано, что 165 см. Как вы думаете, какая цифра верная?