Ани Лорак отметилась на «Новой волне» в атласном платье-бюстье

40-летняя Ани Лорак не смогла пропустить фестиваль «Новая волна» в Сочи. Для выхода на красную дорожку знаменитость выбрала черное атласное платье-бюстье со шлейфом. Образ украинской исполнительницы дополнили перчатки в тон наряду. Из аксессуаров она выбрала серьги-подвески и черные босоножки. Волосы певица оставила распущенными, уложив локоны на прямой пробор.

К слову, одной из первых в Сочи прилетела 48-летняя Лера Кудрявцева. Супруга хоккеиста Игоря Макарова присутствовала на генеральной репетиции церемонии открытия фестиваля вместе с продюсером и композитором Игорем Крутым. Для выхода в свет телеведущая выбрала приталенный жакет с бело-серебристыми пайетками и черную юбку в пол.

Примечательно, что на светское мероприятие Ани Лорак прибыла без семилетней дочери Софии. При этом украинская исполнительница уже выводила наследницу в свет. Так, еще в июне вместе с Соней певица появилась на ковровой дорожке музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Знаменитость не препятствует бывшему мужу турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу видеться с дочкой. Сама Ани стоит отношения с Егором Глебом. При этом певица не торопится делиться подробностями личной жизни с поклонниками.