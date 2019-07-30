В Сети появилось первое фото целующихся Ани Лорак и Егора Глеба

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале — 40-летняя Ани Лорак — не так давно перестала скрывать свой роман с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Украинская исполнительница старше своего возлюбленного на четырнадцать лет. Однако значительная разница в возрасте не стала для них преградой.

Влюбленные не забывают о романтике даже во время обсуждения рабочих моментов. В Instagram появились свежие кадры с певицей, которые были сделаны в одной из звукозаписывающих студий. На черно-белом снимке видно, как Егор целует свою возлюбленную. Позже на личной страничке профиля исполнительница разметила фото из той же студии, развеяв все сомнения верных почитателей.

«Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете?!» — обратилась к подписчикам Ани.

Еще зимой стало известно о том, что певица развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. У пары подрастает 8-летняя дочка София. В одном из интервью Ани Лорак призналась, что перестала ощущать себя жертвой. При этом певица не препятствует бывшему мужу видеться с дочерью. Соня проводит с папой уикенды: вместе с девочкой Мурат ходит в детское кафе, угощает малышку сладостями и балует подарками.