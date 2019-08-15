Ани Лорак выбрала золотое мини-платье с пайетками для фотосессии

Ани Лорак в 40 лет выглядит безупречно и обладает стройной и подтянутой фигурой. Многие были удивлены, когда в прошлом году появились слухи, что муж певицы Мурат Налчаджиоглу ей изменяет. В итоге супруги развелись после 10 лет отношений, но артистка недолго была одинокой. Она уже строит новые отношения с 26-летним продюсером Егором Глебом.

Этим летом Лорак совмещает работу и отдых. Перед очередным концертом у нее выдалось несколько свободных дней, которые певица проводит у моря. Как оказалось, недавно она приняла участие в новой фотосессии. В соцсети артистка поделилась красочными фото. На кадрах Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позирует в золотом мини-платье с глубоким декольте и крупными пайетками. Образ она завершила, надев крупные золотые сережки и собрав волосы в пучок.

«В мыслях, в работе, в любви», — написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. «Супер, шикарный вид», «Звездочка», «В любви! Будьте самой счастливой и любимой!», «Безмерно рады, что вы счастлива! Ваши глаза сияют, душа поёт и улыбка с лица не сходит!», «Видно, от любви вы стали больше улыбаться и порхать, как бабочка!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в это время бывший муж артистки отдыхает на Балеарских островах с новой возлюбленной Самией Ахметовой. Также в отпуск он взял и дочку от Лорак — восьмилетнюю Софию. Он много гуляет с малышкой, покупает ей подарки и делает памятные снимки.

А вам нравится образ Лорак?