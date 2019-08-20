Звездный стиль

Цвет настроения — оранжевый: Жасмин оделась с детьми в одинаковой палитре

Певица отдохнула на природе с Маргаритой и Мироном.

Цвет настроения — оранжевый: Жасмин оделась с детьми в одинаковой палитре
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Самые частые «гости» на странице певицы Жасмин в соцсети — ее любимые дети, 7-летняя Маргарита и 3-летний Мирон. Артистка часто публикует совместные снимки с наследниками и чаще всего они очень атмосферные и эмоциональные.

На очередной серии семейных фото Жасмин снялась с малышами, лежа на лужайке. Кадр светится улыбками и весельем мамы и детей, а также яркими, жизнерадостными цветами: желтым, оранжевым, зеленым.

Жасмин оделась с ребятами в одном цвете. Певица выбрала оранжевый сарафан на тонких бретелях с оборками, Маргариту она нарядила в летнее желтое платье без рукавов в складку, а Мирона одела в белую майку и оранжевые шорты до колена.

«Игру в догонялки мама сегодня проиграла: поймали, заобнимали, изваляли», — подписала снимок Жасмин в Instagram.

Ранее под совместными фото с детьми певица признавалась, что дочка, вначале ревновавшая маму к младшему Мирону, смирилась с ролью старшей сестры, стала позволять малышу заходить в свою комнату и даже взяла на себя роль дизайнера, подбирая брату каждое утро одежду.

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детиЖасминПевица

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Цвет настроения — оранжевый: Жасмин оделась с детьми в одинаковой палитре
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