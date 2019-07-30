Жасмин в фиолетовом платье-макси позировала на отдыхе в Турции

Певица перебралась на курорт сразу после участия в музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Певица Жасмин привыкла к тому, что каждый ее день расписан по минутам: съемки, концерты, интервью, запись нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор» — успешную карьеру исполнительница совмещает с родительством и воспитанием детей.

Несмотря на плотный график, артистка не смогла пропустить музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. На личной страничке в Instagram певица делилась свежим фотоотчётом с подписчиками, где она позировала на красной дорожке в компании Эмина Агаларова.

После поездки в Азербайджан исполнительница устроила себе небольшие каникулы Турции. Но и на отдыхе Жасмин не забывает о верных почитателях. Артистка опубликовала понравившийся ей снимок из недавней фотосессии. Певица примерила фиолетовое платье-макси с разрезом до середины бедра и внушительным декольте. Образ исполнительницы дополнили крупные серьги-кольца.

«Без женщины заря и вечер были бы беспомощны», — подписала снимок певица.

К слову, в Турции вместе с мужем-модельером отдыхает также 61-летняя Марина Юдашкина. В микроблоге возлюбленная дизайнера публиковала снимки с празднования дня рождения композитора Игоря Крутого. Кроме того, избранница Валентина Юдашкина успела прогуляться по местному пляжу в белом платье-сорочке.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть 21-летний сын Михаил. Кроме того, певица воспитывает двоих детей от молдавского бизнесмена Илана Шора: семилетнюю Маргариту и трехлетнего Мирона.