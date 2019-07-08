ЗВЕЗДЫ

Посвежевшая Нелли Кобзон согласилась на интервью с Жасмин

На личной страничке в Instagram ведущая YouTube-проекта «Душевный разговор» поделилась свежим снимком, на котором запечатлена 68-летняя супруга покойного народного артиста СССР.

Посвежевшая Нелли Кобзон согласилась на интервью с Жасмин
Нелли Кобзон (Фото: кадр из программы "Душевный разговор")

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор», ведущей которого выступает певица Жасмин. К слову, на личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала свежий совместный кадр с вдовой народного артиста СССР.

«В студии «Душевного разговора» побывала удивительная женщина, муза и ангел-хранитель легендарного Иосифа Кобзона. Вместе они прожили целых 46 лет», — подписала снимок Жасмин.

Побывав в гостях на съемочной площадке программы, Нелли Михайловна вспомнила о семейной жизни с ныне покойным Иосифом Давыдовичем, подметив, что поначалу сильно ревновала мужа к тем минутам и часам, что он посвящал другим людям. По словам вдовы артиста, ее муж пытался помочь всем тем, кто обращался к нему с просьбой. Кому-то нужно было найти дорогие препараты, других устроить в лучшую клинику — Иосиф Кобзон всегда с пониманием относился к проблемам других людей. И с годами его супруга привыкла к такой жизни.

«Не все же такими рождаются, а вот он родился», — заявила Нелли Кобзон, назвав мужа «миссией».

Говоря о кончине близкого человека, Нелли Михайловна заметила, что свой земной круг Иосиф Давыдович прошел достойно, мощно и красиво.

«Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем, но со временем все забывается. Для меня он был самым лучшим на свете человеком», — добавила Нелли Михайловна.

Как пишет «Комсомольская правда», вдова Иосифа Кобзона заметно похорошела и выглядит просто прекрасно. Она смогла найти утешение в детях и внуках — она не стала затворницей. Как и при жизни народного артиста, супруга Иосифа Кобзона старается следит за своей внешностью.

Нелли Кобзон пришла в гости к певице Жасмин. Фото: Instagram.com/jasmin

«Какая приятная и красивая женщина», «Невероятной красоты женщина и самое главное, что это природная красота», «Боже, как же она хорошо выглядит!!», «Великолепная женщина, сколько лет вместе прожито», «Так классно, в лавандовом цвете», «Нелли, прекрасная женщина», — такие комментарии появились под фото Жасмин с Нелли Кобзон.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Душевный разговор"ЖасминИосиф КобзонНелли Кобзон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Посвежевшая Нелли Кобзон согласилась на интервью с Жасмин
Интересно?
Поделись с друзьями: