Посвежевшая Нелли Кобзон согласилась на интервью с Жасмин

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор», ведущей которого выступает певица Жасмин. К слову, на личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала свежий совместный кадр с вдовой народного артиста СССР.
«В студии «Душевного разговора» побывала удивительная женщина, муза и ангел-хранитель легендарного Иосифа Кобзона. Вместе они прожили целых 46 лет», — подписала снимок Жасмин.
Побывав в гостях на съемочной площадке программы, Нелли Михайловна вспомнила о семейной жизни с ныне покойным Иосифом Давыдовичем, подметив, что поначалу сильно ревновала мужа к тем минутам и часам, что он посвящал другим людям. По словам вдовы артиста, ее муж пытался помочь всем тем, кто обращался к нему с просьбой. Кому-то нужно было найти дорогие препараты, других устроить в лучшую клинику — Иосиф Кобзон всегда с пониманием относился к проблемам других людей. И с годами его супруга привыкла к такой жизни.
«Не все же такими рождаются, а вот он родился», — заявила Нелли Кобзон, назвав мужа «миссией».
Говоря о кончине близкого человека, Нелли Михайловна заметила, что свой земной круг Иосиф Давыдович прошел достойно, мощно и красиво.
«Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем, но со временем все забывается. Для меня он был самым лучшим на свете человеком», — добавила Нелли Михайловна.
Как пишет «Комсомольская правда», вдова Иосифа Кобзона заметно похорошела и выглядит просто прекрасно. Она смогла найти утешение в детях и внуках — она не стала затворницей. Как и при жизни народного артиста, супруга Иосифа Кобзона старается следит за своей внешностью.
«Какая приятная и красивая женщина», «Невероятной красоты женщина и самое главное, что это природная красота», «Боже, как же она хорошо выглядит!!», «Великолепная женщина, сколько лет вместе прожито», «Так классно, в лавандовом цвете», «Нелли, прекрасная женщина», — такие комментарии появились под фото Жасмин с Нелли Кобзон.