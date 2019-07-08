Посвежевшая Нелли Кобзон согласилась на интервью с Жасмин

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор», ведущей которого выступает певица Жасмин. К слову, на личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала свежий совместный кадр с вдовой народного артиста СССР.

«В студии «Душевного разговора» побывала удивительная женщина, муза и ангел-хранитель легендарного Иосифа Кобзона. Вместе они прожили целых 46 лет», — подписала снимок Жасмин.

Побывав в гостях на съемочной площадке программы, Нелли Михайловна вспомнила о семейной жизни с ныне покойным Иосифом Давыдовичем, подметив, что поначалу сильно ревновала мужа к тем минутам и часам, что он посвящал другим людям. По словам вдовы артиста, ее муж пытался помочь всем тем, кто обращался к нему с просьбой. Кому-то нужно было найти дорогие препараты, других устроить в лучшую клинику — Иосиф Кобзон всегда с пониманием относился к проблемам других людей. И с годами его супруга привыкла к такой жизни.

«Не все же такими рождаются, а вот он родился», — заявила Нелли Кобзон, назвав мужа «миссией».

Говоря о кончине близкого человека, Нелли Михайловна заметила, что свой земной круг Иосиф Давыдович прошел достойно, мощно и красиво.

«Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем, но со временем все забывается. Для меня он был самым лучшим на свете человеком», — добавила Нелли Михайловна.

Как пишет «Комсомольская правда», вдова Иосифа Кобзона заметно похорошела и выглядит просто прекрасно. Она смогла найти утешение в детях и внуках — она не стала затворницей. Как и при жизни народного артиста, супруга Иосифа Кобзона старается следит за своей внешностью.