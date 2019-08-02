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66-летняя Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию

Первая леди Франции несколько часов пробыла под общим наркозом.

66-летняя Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
Брижит Макрон. Фото: globallookpress.com

Супруга Эммануэля Макрона Брижит не скрывает, что переживает по поводу 25-летней разницы в возрасте с мужем. Первая леди Франции старается относиться к этому с юмором, но, как выяснилось, поддаваться годам не планирует.

В 66 лет жена французского президента решилась на пластику. Операцию ей провели лучшие хирурги в элитной косметической клинике, клиентами которой были многие знаменитости. 16 июля Брижит была замечена в клинике на консультации с медиками, а на следующий день подверглась омолаживающей процедуре, проведя под общим наркозом порядка трех часов.

Операция прошла без осложнений, в тот же вечер Макрон покинула госпиталь, передает The Daily Mail со ссылкой на печатные французские издания. Какую именно операцию перенесла жена президента, не сообщается.

Судя по всему, Брижит уже оправилась после вмешательства. Накануне вместе с супругом она отправилась в отпуск на несколько дней. Пара поехала в Прованс, в собственную резиденцию, а по пути осмотрела местные достопримечательности, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Брижит Макронпластика звездпластическая операцияЭммануэль Макрон

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66-летняя Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
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