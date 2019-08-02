66-летняя Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию

Супруга Эммануэля Макрона Брижит не скрывает, что переживает по поводу 25-летней разницы в возрасте с мужем. Первая леди Франции старается относиться к этому с юмором, но, как выяснилось, поддаваться годам не планирует.

больше по теме Макрон провела встречу с министрами в фиолетовом платье от Louis Vuitton В последнее время первая леди Франции демонстрирует любовь к длине нарядов чуть выше колена.

В 66 лет жена французского президента решилась на пластику. Операцию ей провели лучшие хирурги в элитной косметической клинике, клиентами которой были многие знаменитости. 16 июля Брижит была замечена в клинике на консультации с медиками, а на следующий день подверглась омолаживающей процедуре, проведя под общим наркозом порядка трех часов.

Операция прошла без осложнений, в тот же вечер Макрон покинула госпиталь, передает The Daily Mail со ссылкой на печатные французские издания. Какую именно операцию перенесла жена президента, не сообщается.

Судя по всему, Брижит уже оправилась после вмешательства. Накануне вместе с супругом она отправилась в отпуск на несколько дней. Пара поехала в Прованс, в собственную резиденцию, а по пути осмотрела местные достопримечательности, сообщал портал Teleprogramma.pro.