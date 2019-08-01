Звездный стиль

Каникулы первой леди: Брижит Макрон отказалась от мини-юбок в отпуске

Супруга президента Франции взяла с собой скромный запас одежды.

Каникулы первой леди: Брижит Макрон отказалась от мини-юбок в отпуске
Чета Макронов/instagram.com/lesmacron/?hl=ru

Пример сдержанности и утонченности вкуса продемонстрировала французская президентская чета Макронов. Выбравшись в короткий отпуск после напряженных рабочих дней, они решили пойти маршрутами обычных туристов, сообщает Marie Claire.

Отдохнуть супруги решили в своей резиденции в Провансе, посетив близлежащие достопримечательности. На фотографиях, появившихся в Сети, Брижит Макрон вместо привычных брендовых мини-платьев предпочла надевать на прогулки обычные джинсы и белую рубаху навыпуск. В качестве верхней одежды — обычная джинсовая куртка. Туфли первая леди Франции выбрала открытые, на удобной танкетке бежевого цвета. Совпадение по стилю с президентом было безупречным. Он отдал предпочтение джинсам в тон обуви супруги и белое поло.

В аббатстве Торонет, основанном в середине 19 века, супруги насладились знаменитым пением местных монахов и посетили историческую экскурсию. Как рассказали в аббатстве, президент с женой вели себя как самые обычные туристы.

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Каникулы первой леди: Брижит Макрон отказалась от мини-юбок в отпуске
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