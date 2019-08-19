В тренде: Филипп Киркоров пополнил гардероб модными сапогами

В том, что касается моды, Филипп Киркоров как всегда впереди планеты всей.

Во время празднования очередного 91-го дня дня рождения столичного парка Горького Филипп Бедросович продемонстрировал тренд на осеннюю мужскую обувь. Фото своего фееричного выступления артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Он появился на празднике в высоких, до колена, стеганых сапогах на молнии с перепонкой по передней части ступни. Брюки музыкант заправил в обувь.

На контрасте с брутальной обувью Филипп выбрал яркую куртку с цветами и аппликацией в виде сердца на спине. Добавим: стеганые сапоги, конечно, не единственный тренд осени.

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На пике популярности остаются высокие мужские ботинки на шнуровке — броги, обувь с имитацией кожи рептилий, а также осенние ботинки с острыми носками.

Этот тренд был массово продемонстрирован на миланских, парижских и лондонских подиумах. Последний вариант особенно подходит мужчинам, которые не боятся легкого налета ретро в образе.