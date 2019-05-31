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«Филипп хотел на мне жениться»: Любовь Успенская рассказала об отношениях с Киркоровым

В интервью Youtube-каналу «Ходят слухи» певица призналась, что чувствовала симпатию со стороны известного исполнителя, но в тот момент была в браке.

«Филипп хотел на мне жениться»: Любовь Успенская рассказала об отношениях с Киркоровым
Любовь Успенская. Кадр из Youtube-шоу "Ходят слухи"

Любовь Успенская дала интервью Youtube-каналу «Ходят слухи». Певица много рассказала о своей личной жизни. За четыре брака и множество отношений артистка поняла, что не хочет чувствовать себя зависимой от мужчин. Успенская рассказала, что возлюбленные всегда тормозили её карьеру, часто ревновали.

Кадр из Youtube-шоу "Ходят слухи"
Кадр из Youtube-шоу «Ходят слухи»

Певица заметила симпатию со стороны Филиппа Киркорова, когда уже была замужем в четвертый раз. На вопрос, был ли между ними роман, Любовь Успенская ответила категорично: «Нет, мало ли кто за мной ухаживал, что я, всем должна не отказывать? Я другому отдана и буду век ему верна».

Артистка призналась, что ей вообще сложно привыкать к новому мужчине, к тому же она наслаждается нынешним браком.

С бизнесменом Александром Плаксиным певица видится редко из-за гастролей. Последний раз Успенская проводила время с мужем 3-4 месяца назад. Жесткий график – еще одна причина, по которой у артистки ничего бы не получилось с Киркоровым.

«Филипп хотел на мне жениться, я ему говорю: Филипп, а как мы будем видеться, только на «Песне года» или как?» – рассказала Любовь Успенская.

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«Филипп хотел на мне жениться»: Любовь Успенская рассказала об отношениях с Киркоровым
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