«Филипп хотел на мне жениться»: Любовь Успенская рассказала об отношениях с Киркоровым

В интервью Youtube-каналу «Ходят слухи» певица призналась, что чувствовала симпатию со стороны известного исполнителя, но в тот момент была в браке.

Любовь Успенская дала интервью Youtube-каналу «Ходят слухи». Певица много рассказала о своей личной жизни. За четыре брака и множество отношений артистка поняла, что не хочет чувствовать себя зависимой от мужчин. Успенская рассказала, что возлюбленные всегда тормозили её карьеру, часто ревновали.

Певица заметила симпатию со стороны Филиппа Киркорова, когда уже была замужем в четвертый раз. На вопрос, был ли между ними роман, Любовь Успенская ответила категорично: «Нет, мало ли кто за мной ухаживал, что я, всем должна не отказывать? Я другому отдана и буду век ему верна».

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Артистка призналась, что ей вообще сложно привыкать к новому мужчине, к тому же она наслаждается нынешним браком.

С бизнесменом Александром Плаксиным певица видится редко из-за гастролей. Последний раз Успенская проводила время с мужем 3-4 месяца назад. Жесткий график – еще одна причина, по которой у артистки ничего бы не получилось с Киркоровым.