Новый образ: Филипп Киркоров предстал в образе бандита с автоматом

Филипп Киркоров любит удивлять своих поклонников. Так, в недавнем интервью Ксении Собчак он даже признался, что остается в тренде только благодаря способности все время меняться и демонстрировать публике что-то новое.

В этот раз король российской эстрады предстал перед подписчиками в соцсети Instagram в образе главаря банды с автоматом в руке. Киркоров заинтриговал поклонников, что скоро их ждет что-то новое и интересное.

«Экшн….. Soon…#лунныйгость», — загадочно подписал снимок артист.

Поклонники по-разному восприняли новый образ Филиппа. Многим такой брутальный и опасный Киркоров понравился, но некоторые посчитали, что это совсем не его амплуа.

«Идёт очень даже такой образ, чем тот, который есть!», «Молодец! Не стоит на месте! Все чего-то новенькое придумывает! Работает, а не пиарится!», «Брутальный мужчина», «Нееет, Вам идет улыбка, но в любом образе вы красавец!», «Мафиози», «Это не ваше… не нужно», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Иосиф Пригожин поделился своим мнением, почему между ним и Киркоровым пробежала черная кошка. Продюсер объяснил это ревностью поп-короля. Якобы много лет назад Филипп хотел покорить сердце Валерии, но у него ничего не получилось.