Настя Ивлеева гуляет за границей в одежде на 7,7 миллиона рублей

Путешествующая по Англии популярный блогер Настя Ивлеева выложила в Instagram неожиданное «сториз». На одном снимке ее поклонники перечислили все вещи и украшения, надетые ею 18 августа, и посчитали, сколько стоит весь образ девушки.

Брюки Adidas, кроссовки Dior, рюкзак Gucci — вот что эпатажная телеведущая посчитала достойным носить в Великобритании. На обоих безымянных пальцах девушки красуются дорогие кольца брендов Cartier и Bulgari. Поклонники подозревают, что возлюбленный Анастасии — рэпер Элджей — уже сделал девушке предложение.

В итоге все перечисленное «потянуло» на 7 790 189 рублей. Ивлеева не стала отрицать, что все именно так. С дорогими вещами у звезды Интернета нет проблем, зато Instagram удаляет ее фотографии и видео, о чем блогер пожаловалась своим подписчикам.

А вы смогли вот так посчитать свой «лук»?