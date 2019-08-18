Звездный стиль

Настя Ивлеева гуляет за границей в одежде на 7,7 миллиона рублей

Поклонники посчитали, как дорого одета бывшая ведущая «Орла и Решки».

Настя Ивлеева гуляет за границей в одежде на 7,7 миллиона рублей
Настя Ивлеева одета достаточно дорого, если не сказать роскошно. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Путешествующая по Англии популярный блогер Настя Ивлеева выложила в Instagram неожиданное «сториз». На одном снимке ее поклонники перечислили все вещи и украшения, надетые ею 18 августа, и посчитали, сколько стоит весь образ девушки.

Брюки Adidas, кроссовки Dior, рюкзак Gucci — вот что эпатажная телеведущая посчитала достойным носить в Великобритании. На обоих безымянных пальцах девушки красуются дорогие кольца брендов Cartier и Bulgari. Поклонники подозревают, что возлюбленный Анастасии — рэпер Элджей — уже сделал девушке предложение.

В итоге все перечисленное «потянуло» на 7 790 189 рублей. Ивлеева не стала отрицать, что все именно так. С дорогими вещами у звезды Интернета нет проблем, зато Instagram удаляет ее фотографии и видео, о чем блогер пожаловалась своим подписчикам.

А вы смогли вот так посчитать свой «лук»?

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Настя Ивлеева гуляет за границей в одежде на 7,7 миллиона рублей
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