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Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Бывшая ведущая «Орла и Решки» намекнула на произошедшую тайную свадьбу с рэпером.

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Настя Ивлеева / www.instagram.com/_agentgirl_/

Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) — не только кумиры молодежи, но и одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. При этом молодые люди предпочитают не афишировать свой роман и скрывать отношения от публики, чтобы избежать лишних сплетен.

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно. В начале апреля телеведущая случайно «засветила» помолвочное кольцо с крупным бриллиантом у себя в соцсети, но никак в дальнейшем никак это не комментировала.

Теперь Настя снова заинтриговала поклонников, опубликовав в Instagram Stories из аэропорта, где она отметила Элджея и написала — Honeymoon (медовый месяц — англ.). За несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что собирает вещи и улетает в отпуск.

Кадр из Stories Насти Ивлеевой
Кадр из Stories Насти Ивлеевой / www.instagram.com/_agentgirl_/

Не исключено, что бывшая ведущая программы «Орел и Решка» и знаменитый хип-хоп исполнитель успели пожениться, но никому об этом не сказали. Однако также вполне возможно, что молодые люди просто решили вместе съездить в отпуск. Впрочем, нет никаких причин не верить в собственноручно напечатанное Настей слово Honeymoon.

Пока ни сама пара, ни их друзья и знакомые никак не комментировали эту информацию.

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Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
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