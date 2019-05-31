Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) — не только кумиры молодежи, но и одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. При этом молодые люди предпочитают не афишировать свой роман и скрывать отношения от публики, чтобы избежать лишних сплетен.

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно. В начале апреля телеведущая случайно «засветила» помолвочное кольцо с крупным бриллиантом у себя в соцсети, но никак в дальнейшем никак это не комментировала.

Теперь Настя снова заинтриговала поклонников, опубликовав в Instagram Stories из аэропорта, где она отметила Элджея и написала — Honeymoon (медовый месяц — англ.). За несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что собирает вещи и улетает в отпуск.

Не исключено, что бывшая ведущая программы «Орел и Решка» и знаменитый хип-хоп исполнитель успели пожениться, но никому об этом не сказали. Однако также вполне возможно, что молодые люди просто решили вместе съездить в отпуск. Впрочем, нет никаких причин не верить в собственноручно напечатанное Настей слово Honeymoon.

Пока ни сама пара, ни их друзья и знакомые никак не комментировали эту информацию.