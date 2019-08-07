28-летняя Ивлеева подогрела слухи о помолвке с Элджеем

28-летняя Анастасия Ивлеева старается не афишировать свои отношения с Элджеем. Девушка старше своего избранника на три года, однако ко всем предрассудкам на этот счет относится с иронией. Несмотря на то, что Ивлеева крайне редко комментирует личную жизнь, ей удалось спровоцировать слухи о помолвке с хип-хоп исполнителем.

Так, в Stories знаменитость продемонстрировала заветное бриллиантовое колечко на безымянном пальце. Кроме того, на личной страничке в Instagram, рассуждая о будущих затратах на реализацию новых проектов, девушка показала рабочий стол своего компьютера. Верные почитатели телеведущей не оставили без внимания одну пикантную деталь. Среди прочего Анастасия создала две отдельные папки — «Свадьба» и «Новосибирск». К слову, именно в этом городе живут близкие Элджея (Алексей Узелюк — настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.). Вполне вероятно, что Ивлеева ездила в Новосибирск для того, чтобы повидаться с родственниками избранника.

К слову, ни сама Анастасия, ни ее возлюбленный никак не реагируют на слухи о помолвке. Также знаменитость оставила без внимания вопросы подписчиков о планировании будущей свадьбы.

Напомним, что свои отношения с Владом Топаловым долгое время скрывала и Регина Тодоренко. Уже будучи беременной, ведущая проекта «Пятница с Региной» подтвердила информацию о свадьбе с музыкантом. Молодые люди расписались в октябре. А в декабре родился их первенец Михаил.