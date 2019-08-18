Тренд сезона: 61-летняя Юдашкина отметилась на курорте в платье в горох

55-летний Валентин Юдашкин с женой, дочерью и внуками проводит незабываемые дни на средиземноморском побережье в Израиле. Подробные фотоотчеты о путешествии чаще появляются на странице в Instagram 61-летней супруги кутюрье Марины Юдашкиной. Она опубликовала снимок, на котором предстала в обворожительном и свежем курортном образе рядом с мужем. На фото супружеская пара сидит бок о бок на мягких диванах уютной летней веранды. На Валентине — летний костюм с пиджаком и брюками, к которому подобрана голубая рубашка, застегнутая в стиле Юдашкина под горло, белые кроссовки и золотые часы.

Марина выбрала красивый открытый белый длинный сарафан в коричневый горошек, нарядные белые босоножки на толстом каблуке с ремешками-браслетами, белую же сумочку на длинном ремешке. Из аксессуаров Юдашкина отдала предпочтение часам на белом ремне, цепочке с кулоном и нескольким разноцветным «фенечкам».

В подписи Марина сообщила, что Юдашкины находятся на новоселье у друзей в Герцлии, расположенной на средиземноморском побережье между Тель-Авивом и Нетанией.

На другом фото жена модельера снялась на набережной вместе с мамой, 74-летней Раисой Петровной, и старшим внуком, 3-летним Анатолием, которые также побывали в гостях у друзей в Герцлии.

Подписчики очередной раз наградили Марину комплиментами, подчеркнув, насколько свежо и моложаво она выглядит, а также отметили, что малыш Анатолий достоин звания внука кутюрье в стильном синем костюмчике с шортами и черными сандалиями. В подписи к фото Марина заметила, что отдыхается им очень хорошо, но скоро каникулы закончатся, и семья вернется в Москву.