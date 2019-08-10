Звездный стиль

Юдашкина на пляже повязала полупрозрачное парео поверх купальника

Супруга именитого дизайнера не побоялась показать фигуру на отдыхе в Израиле.

Юдашкина на пляже повязала полупрозрачное парео поверх купальника
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина вместе с внуками проводит летние каникулы в Израиле. В профиле своего аккаунта возлюбленная модельера опубликовала свежий пляжный кадр. Вслед за 57-летней Эммой Малининой знаменитость предстала в купальнике, отдав предпочтение алому оттенку. Примечательно, что поверх бикини Юдашкина повязала полупрозрачное парео с принтом в виде бабочек.

Марина Юдашкина в купальнике на отдыхе в Израиле (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Напомним, что Эмма Малинина вместе с семьей отдыхает в Форте-деи-Марми. Навестить маму и сестренку Устинью в Италию прилетел и сын народного артиста России — Фрол. Юноша в отличие от своей сестры увлекается живописью. Еще будучи подростком, молодой человек отказался петь в хоре. В то время, как Устинья тянулась к музыке и брала уроки по вокалу.

На пляже в Израиле супруга Валентина Юдашкина не побоялась показать фигуру, предусмотрительно захватив с собой парео. Марина, как и возлюбленная Александра Малинина следит за питанием всей семьи. Знаменитость сама выращивает овощи на грядках и закручивает огурчики на зиму. По словам возлюбленной модельера, ее внукам нравится есть свежие овощи.

А вам нравится пляжный образ Марины Юдашкиной?

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Валентин Юдашкинзвездный стильМарина Юдашкина

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Юдашкина на пляже повязала полупрозрачное парео поверх купальника
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