Звездный стиль

«Ледяная Королева»: Темникова сделала необычный макияж

Певица прибыла с концертом во Владивосток.

«Ледяная Королева»: Темникова сделала необычный макияж
Елена Темникова/instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Бывшая солистка группы SEREBRO активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и не редко публикует фото модных образов в своем исполнении.

Продемонстрировала Лена и актуальный тренд в области макияжа. На станице Темниковой в социальной сети появилось ее новое селфи, сделанное с верхнего ракурса.

Волосы певицы гладко убраны, с помощью тонального крема лицу придали персиковый оттенок, а бледно-розовый цвет помады не отвлекает от главного акцента — ярко-голубых глаз Темниковой.

Для макияжа артистка использовала бледно-голубые матовые тени по всему верхнему веку и подводку только для нижних век, густо накрасив тушью ресницы.

К ледяному оттенку теней Лена подобрала светлую платье-рубашку в тон на резинке в области талии.

«Леночка, вы великолепны», «Не узнала», «Ледяная Королева», «Глаза Снежной Королевы», «Отражение льда, не имеющего дна», — поделились впечатлениями от снимка поклонники Темниковой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Группа SEREBROЕлена ТемниковаПевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ледяная Королева»: Темникова сделала необычный макияж
Интересно?
Поделись с друзьями: