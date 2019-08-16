«Ледяная Королева»: Темникова сделала необычный макияж

Певица прибыла с концертом во Владивосток.

Бывшая солистка группы SEREBRO активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и не редко публикует фото модных образов в своем исполнении.

Продемонстрировала Лена и актуальный тренд в области макияжа. На станице Темниковой в социальной сети появилось ее новое селфи, сделанное с верхнего ракурса.

Волосы певицы гладко убраны, с помощью тонального крема лицу придали персиковый оттенок, а бледно-розовый цвет помады не отвлекает от главного акцента — ярко-голубых глаз Темниковой.

Для макияжа артистка использовала бледно-голубые матовые тени по всему верхнему веку и подводку только для нижних век, густо накрасив тушью ресницы.

К ледяному оттенку теней Лена подобрала светлую платье-рубашку в тон на резинке в области талии.

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«Леночка, вы великолепны», «Не узнала», «Ледяная Королева», «Глаза Снежной Королевы», «Отражение льда, не имеющего дна», — поделились впечатлениями от снимка поклонники Темниковой.