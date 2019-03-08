Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук вышла замуж в Париже

Впрочем, многие уверены, что свадьба – всего лишь хитроумный пиар.

Громом среди ясного неба стала публикация свадебных фотографий в своих Instagram бывшей участницы группы SEREBRO Кати Кищук и эстонского рэпера Томми Кэша. Оба артиста явно дают понять своим подписчикам, что в Париже, где, как пишет издание «Ваш модный журнал», состоялась праздничная фотосессия, молодые певцы связали себя узами брака. На Томми был традиционный, классический черный костюм, а Катя облачилась в белое платье-пирожное.

Между тем, в достоверность происходящего поверили не все, ведь еще совсем недавно главной новостью, в которой упоминалось имя Кати Кищук, был ее уход из группы SEREBRO и продюсерского центра Максима Фадеева. Ни о каких романтических приключениях никому известно не было.

Теперь же получился настоящий свадебный переполох. Фанаты певицы весьма неоднозначно отреагировали на «выбор» звезды, называя экстравагантного рэпера «некрасивым фриком». Они уверены, что эстонская звезда не достойна Кищук.

Их успокаивают многочисленные скептики, отмечая, что праздничная съемка – часть работы над новым проектом исполнителя. Кстати, в интернете уже анонсируется выход нового альбома артиста, который будет называться «¥€$». И именно с этими словами Томми Кэш прокомментировал публикацию свадебных фотографий.

Напомним, первые совместные снимки с музыкантом Кищук опубликовала в социальных сетях еще в конце прошлого года, называя их встречу с Томми свиданием. Однако, тогда никто не придал ее словам какого-то серьезного значения. Даже сам рэпер это «свидание» комментировать не стал. Как отмечает сайт StarHit, давно известно, что он долгое время был неразлучен со своим менеджером Анной-Луизой Химмой, дочерью легендарной эстонской певицы Nancy.