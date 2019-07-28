Темникова вышла на сцену в наряде из «переработанной ткани»

Елена Темникова — успешная и востребованная певица, автор песен, а также счастливая жена и мать. Кроме того, 34-летнюю артистку интересует все, что связано с защитой природы. Так, на сцену музыкального фестиваля в столичных «Лужниках» Темникова вышла в наряде из переработанной ткани. Такому же примеру последовали и артисты из ее подтанцовки.

«Было хорошо. Спасибо всем, кто был причастен к сегодняшнему шоу. Почти все костюмы на нас сделаны из переработанной ткани. Мы за сохранение природы. Если мы хоть что-то можем сделать для планеты, даже самую малость…» — подписала в Instagram фотографии с концерта 34-летняя певица, вспомнив в хэштегах о пожарах в Сибири.

Большинство подписчиков оценили активную позицию Темниковой по защите окружающей среды, а также поблагодарили ее за яркое шоу.

больше по теме Рустам Солнцев предложил Темниковой не скрывать чувств к Серябкиной По словам шоумена, певице не надо представать перед аудиторией «святошей».

Напомним, на днях бывшей участнице группы «Серебро» пришлось выступать на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге с высокой температурой. За несколько дней до этого Елена подхватила вирус. Однако, несмотря на эти обстоятельства, концерт прошел успешно.