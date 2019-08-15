Звездный стиль

Брежнева в белом топе показала идеально плоский живот

Попутно певица высказалась на тему защиты окружающей среды.

Брежнева в белом топе показала идеально плоский живот
Вера Брежнева/instagram.com/ververa/

На очередной серии фото в Instagram синеглазая блондинка Вера Брежнева предстала с минимумом макияжа и в простой, но стильной одежде. На Вере — свободные джинсы с заниженной линией талии и однотонный облегающий топ. Образ подчеркнул тонкую талию артистки и плоский живот. При этом пост опубликован заставить подписчиков задуматься над серьезной проблемой защиты окружающей среды.

Как известно, бывшую солистку группы «ВИА Гра» серьезно волнует эта тема, и она уже не раз высказывалась о проблеме в социальных сетях. На этот раз Вера рассказала о создательнице необычного бренда, который производит купальники из океанского пластика. «У проекта цикличное производство: свои вещи они забирают на повторную переработку», — пояснила артистка.

По словам Брежневой, из-за сложностей с производством вещи бренда доступны ограниченному кругу людей. Артистка призвала поклонников помочь энтузиастам. «Подобным начинаниям нужна наша поддержка», — подчеркнула Вера.
Звезда отметила, что топ, который на ней, как раз принадлежит «экологичному бренду» и призвала фанатов чаще присоединяться к движениям по защите окружающей среды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«ВИА Гра»Вера Брежневамакияж

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева в белом топе показала идеально плоский живот
Интересно?
Поделись с друзьями: