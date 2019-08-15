Брежнева в белом топе показала идеально плоский живот

На очередной серии фото в Instagram синеглазая блондинка Вера Брежнева предстала с минимумом макияжа и в простой, но стильной одежде. На Вере — свободные джинсы с заниженной линией талии и однотонный облегающий топ. Образ подчеркнул тонкую талию артистки и плоский живот. При этом пост опубликован заставить подписчиков задуматься над серьезной проблемой защиты окружающей среды.

Как известно, бывшую солистку группы «ВИА Гра» серьезно волнует эта тема, и она уже не раз высказывалась о проблеме в социальных сетях. На этот раз Вера рассказала о создательнице необычного бренда, который производит купальники из океанского пластика. «У проекта цикличное производство: свои вещи они забирают на повторную переработку», — пояснила артистка.

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По словам Брежневой, из-за сложностей с производством вещи бренда доступны ограниченному кругу людей. Артистка призвала поклонников помочь энтузиастам. «Подобным начинаниям нужна наша поддержка», — подчеркнула Вера.

Звезда отметила, что топ, который на ней, как раз принадлежит «экологичному бренду» и призвала фанатов чаще присоединяться к движениям по защите окружающей среды.