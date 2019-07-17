Вера Брежнева раскрыла необычный способ омоложения

Вера Брежнева в феврале 2019 года отпраздновала 37-летие. Кажется, что певица совершенно не изменилась за минувшие годы. Она то и дело демонстрирует стройную фигуру в бикини и подчеркивает ее элегантными нарядами. Артистка даже стала моделью и благодаря подруге Елене Перминовой приняла участие в ряде показов на Неделе моды в Париже в конце зимы. Многие отмечают, что девушка с легкостью могла стать супермоделью с такими внешними данными.

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Не первый год Вера является иконой стиля и секс-символом для своих фанатов. Во вторник, 16 июля, она поделилась снимком своей мамы Тамары Витальевны, которая может похвастаться моложавым видом в свои 67 лет. Певица не стала скрывать, что хочет выглядеть так же, когда достигнет такого зрелого возраста. Похоже, что уже сейчас артистка делает все, чтобы избежать появления морщин и сохранить кожу гладкой и упругой.

Брежнева не делает ни инъекции, ни пластику. Как оказалось, она нашла необычный способ для омоложения. Когда певица побывала на литературном фестивале и встретилась там с друзьями, то на ее шее поклонники заметили йодистую сетку. Одна из подписчиц поинтересовалась у звезды, что это у нее на шее. «Тэйпы», — призналась Вера. Тейпы изобрели в Азии и изначально их применяли в спорте. Специальные пластыри клеят на мышцы, чтобы они правильно работали, быстрее прокачивались и укреплялись. Со временем их начали применять и в косметологии, но немного изменив.

Теперь такие пластыри пропитывают полезными компонентами вроде пептидов и гиалуроновой кислоты. Тейпы стимулируют кровообращение, омоложение кожи и заставляют мышцы запоминать определенное положение. Таким образом, можно тренировать мимику, избавлять лоб от морщин, не прибегая к ботоксу и другим инъекциям. Брежневой тейпы наклеили на шею, так как она решила омолодить ту часть тела, которая, как известно, быстрее всего стареет у женщин. Артистка не стесняется демонстрировать, что следит за собой.