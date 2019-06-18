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Бывшая солистка «ВИА Гры» сообщила о беременности

Ребенок станет вторым для 32-летней певицы.

Бывшая солистка «ВИА Гры» сообщила о беременности
Санта Димопулос / www.instagram.com/santadimopulos/

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Санта Димопулос перестала скрывать беременность. Ее срок составляет 28 недель, однако только сейчас 32-летняя артистка решила раскрыть свое интересное положение.

На своей странице в соцсети Instagram Димопулос поделилась черно-белым снимком в расстегнутых брюках и с заметно округлившимся животом. Раньше она скрывала свое положение с помощью объемных нарядов.

«Пришло время поделиться с вами моим счастьем», — подписала трогательную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра».

В комментариях поклонники начали поздравлять Санту со второй беременностью и скорым появлением на свет малыша.

Отметим, что ребенок станет вторым для певицы. Димопулос воспитывает 10-летнего сына, которого она родила от украинского артиста Андрея Джеджулы. Несколько лет назад пара рассталась. Сейчас девушка замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. Известно, что ради отношений с Сантой мужчина ушел из семьи с тремя детьми.

Санта Димопулос выступала в группе «ВИА Гра» с 2011 по 2012 год. В коллектив она пришла на замену Надежды Грановской. После ухода из группы артистка решила уйти в сольное плавание.

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Тэги:

беременнаябеременностьгруппа «ВИА Гра»Санта Димопулос
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Бывшая солистка «ВИА Гры» сообщила о беременности
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