Звездный стиль

Маленькая модница: появилось фото Лизы Галкиной в джинсовой костюме

Принт с подружкой Микки украсил куртку девочки.

Маленькая модница: появилось фото Лизы Галкиной в джинсовой костюме
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Маленькая модница, 5-летняя Лиза Галкина, как и положено юной леди, постоянно меняет наряды. Ближе к осени гардероб Лизы пополнился новой джинсовой курткой. В Сети появилось фото, на котором Лиза демонстрирует голубой костюм из денима: короткая джинсовая курточка с ремешками по бокам и прямые джинсы, заправленные в розовые сапоги с опушкой.

У куртки есть отличительной особенность: принт на спине в виде подружки Микки Мауса Минни. На снимке Лиза стоит спиной к фотографу, демонстрируя модную прическу с красиво заплетенными косичками.

Девочка о чем-то оживленно беседует с мамой, расположившейся напротив на диване. Алла Борисовна также одета уже по-осеннему: в удлиненной куртке , лакированных ботильонах на толстой подошве. Волосы Пугачевой завиты. Очевидно, что мать и дочь сняты вне дома, возможно, за кулисами концерта. У мужчины, который стоит рядом с Лизой и Аллой Борисовной, в руках белый букет.

Напомним, в нынешнем сезоне семья артистки провела длинные каникулы в Юрмале. После того, как Алла, Максим, Гарри и Лиза вернулись в Москву, на отдых в Латвию отправилась старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЛиза ГалкинаМикки Маус

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маленькая модница: появилось фото Лизы Галкиной в джинсовой костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: