Маленькая модница: появилось фото Лизы Галкиной в джинсовой костюме

Маленькая модница, 5-летняя Лиза Галкина, как и положено юной леди, постоянно меняет наряды. Ближе к осени гардероб Лизы пополнился новой джинсовой курткой. В Сети появилось фото, на котором Лиза демонстрирует голубой костюм из денима: короткая джинсовая курточка с ремешками по бокам и прямые джинсы, заправленные в розовые сапоги с опушкой.

У куртки есть отличительной особенность: принт на спине в виде подружки Микки Мауса Минни. На снимке Лиза стоит спиной к фотографу, демонстрируя модную прическу с красиво заплетенными косичками.

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Девочка о чем-то оживленно беседует с мамой, расположившейся напротив на диване. Алла Борисовна также одета уже по-осеннему: в удлиненной куртке , лакированных ботильонах на толстой подошве. Волосы Пугачевой завиты. Очевидно, что мать и дочь сняты вне дома, возможно, за кулисами концерта. У мужчины, который стоит рядом с Лизой и Аллой Борисовной, в руках белый букет.

Напомним, в нынешнем сезоне семья артистки провела длинные каникулы в Юрмале. После того, как Алла, Максим, Гарри и Лиза вернулись в Москву, на отдых в Латвию отправилась старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте с семьей.