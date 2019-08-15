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Лиза Галкина сдружилась с младшей дочерью Александра Реввы

Девочкам по пять лет, поэтому у них много общих интересов.

Лиза Галкина сдружилась с младшей дочерью Александра Реввы
Лиза Галкина сдружилась с дочкой Реввы/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилась красивая фотография. На снимке девочка стоит вместе с Амели Реввой. Это младшая дочь популярного юмориста и певца Александра Реввы. На девочках красивые дизайнерские платья. Они позируют неизвестному фотографу.

Отметим, что Лиза и Амели уже не раз становились участницами модных детских показов, которые устраивает давний друг Аллы Пугачевой Валентин Юдашкин. На таких показах, кстати, можно часто увидеть и детей поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Мартина и Аллу-Викторию.

Добавим, что Амели Ревва уже несколько лет приходит на день рождения Лизы и Гарри Галкиных. Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина дружит с Александром Реввой и его супругой Анжеликой. Кстати, у них есть еще одна дочка Алиса.

Лиза Галкина сегодня одна из самых популярных личностей в социальных сетях. Количество ее подписчиков увеличивается с каждым днем. От девочки без ума тысячи поклонников звездного семейства.

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Александр РевваАлла ПугачеваАмели РевваЛиза ГалкинаЛиза и Гарри Галкины

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Лиза Галкина сдружилась с младшей дочерью Александра Реввы
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