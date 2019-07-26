Очень личный снимок: Пугачева не скрывает сильных чувств к Галкину

Максим Галкин, Алла Пугачева и их пятилетние двойняшки Лиза и Гаррри хорошо проводят время на Рижском взморье. Максим в своем Instagram щедро делится подробностями пребывания своего семейства на отдыхе в Юрмале. Максима смело можно назвать знатоком образных, «говорящих» снимков.

На очередном фото семейная пара возлежит в круглой кресле-качалке среди ярких подушек. На Максима наброшен легкий плед, Алла расположилась вполоборота к молодому мужу и накрыла нижнюю часть тела супруга рукой. Психологи расценивают такой жест как проявление собственнических и несколько ревнивых чувств по отношению к партнеру. Супруга явно демонстрирует глубокие чувства по отношению к партнеру.

На снимок отреагировали и звездные коллеги пары, поставив лайки или сердечки, в частности, Глюкоза, Лобода. Игорь Николаев написал в комментариях: «Уже скучаю! Привет Алле и малышам!»