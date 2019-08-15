Лобода появилась на концерте в Монако в элегантном черном платье

Недавно Светлана Лобода акцентировала внимание поклонников в Сети на своей идеальной походке в одном из отелей в Монако, а теперь же певица собрала массу комплиментов за свой наряд который выбрала для похода на концерт.

Классический, элегантный образ звезда продемонстрировала в своей новой публикации в социальной сети Instagram. Артистка никак не стала подписывать фотографию, сделанную у входа в здание на фоне дорогих автомобилей.

Но вот комментаторы не скупились на похвалы.

«Уровень идеальности зашкаливает», — пишет один из фанатов.

«Чертовски красивая! Не буду желать удачи, она вам не понадобится», — уверенно заявляет подписчик.

Напомним, пред тем, как приехать в Монако Светлана Лобода побывала в Италии, где устроила неплохой шопинг, прикупив брендовые сумочки и сапоги.