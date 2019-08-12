Брендовые сумочки и сапоги: Лобода устроила шопинг в Риме

Лобода устроила себе римские каникулы, остановившись в отеле прямо в центре столицы Италии. Естественно, что такая модница начала свой отдых с шопинга.

В своем Instagram звезда отечественной эстрады похвасталась уловом: сапоги со стразами и кожаные кроссовки с цепями Dolce & Gabbana, клатч Yves Saint Laurent и маленькая сумочка в форме сигаретной пачки.

Над последней покупкой краса поп-сцены размышляла особенно долго. «Сумочка как раз для некурящих», — сказала она и все-таки приобрела ее.

То ли случайно (по настроению), то ли намеренно, но все покупки оказались черного цвета. Кстати, к полуночи Лобода надела опять-таки черное атласное вечернее платье, села в авто и куда-то уехала из отеля. Куда – сообщать не стала, но видео поделилась с подписчиками.

Справедливости ради заметим, что помимо шопинга Светлана в Риме еще и занялась культурным просвещением. Она посетила несколько экскурсий по знаковым храмам и площадям города. Большой восторг у поклонников вызвало ее видео с чтением стихотворения Лермонтова «Тучи» на фоне римских скульптур. Подписчики пришли в восторг от актерских данных певицы и характерного придыхания. К слову, на видео она опять в черном.