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Брендовые сумочки и сапоги: Лобода устроила шопинг в Риме

Популярная российская певица активно отдыхает в Италии.

Брендовые сумочки и сапоги: Лобода устроила шопинг в Риме
Светлана Лобода/instagram.com/p/B1CA8ikHlo7/

Лобода устроила себе римские каникулы, остановившись в отеле прямо в центре столицы Италии. Естественно, что такая модница начала свой отдых с шопинга.

В своем Instagram звезда отечественной эстрады похвасталась уловом: сапоги со стразами и кожаные кроссовки с цепями Dolce & Gabbana, клатч Yves Saint Laurent и маленькая сумочка в форме сигаретной пачки.

Лобода и сумочка в виде сигаретной пачки. Фото
Лобода и сумочка в виде сигаретной пачки/instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Над последней покупкой краса поп-сцены размышляла особенно долго. «Сумочка как раз для некурящих», — сказала она и все-таки приобрела ее.

То ли случайно (по настроению), то ли намеренно, но все покупки оказались черного цвета. Кстати, к полуночи Лобода надела опять-таки черное атласное вечернее платье, села в авто и куда-то уехала из отеля. Куда – сообщать не стала, но видео поделилась с подписчиками.

Справедливости ради заметим, что помимо шопинга Светлана в Риме еще и занялась культурным просвещением. Она посетила несколько экскурсий по знаковым храмам и площадям города. Большой восторг у поклонников вызвало ее видео с чтением стихотворения Лермонтова «Тучи» на фоне римских скульптур. Подписчики пришли в восторг от актерских данных певицы и характерного придыхания. К слову, на видео она опять в черном.

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Брендовые сумочки и сапоги: Лобода устроила шопинг в Риме
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