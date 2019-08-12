Звездный стиль

Маленькая леди: дочь Киркорова снялась в платье с кружевом

Филипп и его дети попрощались с гостеприимным Критом.

Маленькая леди: дочь Киркорова снялась в платье с кружевом
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Нынешнее лето Филипп Киркоров провел в компании любимых детей, сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Дети сопровождали папу не только на отдыхе, но и на работе. Так, наследники артиста побывали на музыкальном фестивале в Баку «Жара».

После «Жары» Киркоров отправился с детьми в турецкий Бодрум, чтобы поздравить с юбилеем друга и коллегу Игоря Крутого. Из Турции звездная семья на частном самолете прибыла на Лазурный берег в Сан-Тропе, а оттуда улетела на солнечный Крит.
На странице Филиппа в Instagram появился снимок с Аллой-Викторией и Мартином с Крита.

«Мой летний отпуск быстро пролетел! Спасибо греческий уголок Рая», — подписал снимок Филипп.
Киркоров выбрал яркую летнюю рубашку и смешное белое кепи. Мартин на снимке выглядит очаровательно в белой майке от Givenchy, но самая красивая, конечно, Алла Виктория — в необыкновенном голубом платье, отделанном у горловины кружевом.

Певец пояснил, что отлично провел с семьей время на роскошной вилле. По словам Филиппа, дети за время отдыха освоили для себя много нового, например, серфинг. Они также научились играть в гольф и футбол, впервые встали на водные лыжи.

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Алла Виктория и Мартин КиркоровыИгорь КрутойФилипп Киркоров

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Маленькая леди: дочь Киркорова снялась в платье с кружевом
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