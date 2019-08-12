Маленькая леди: дочь Киркорова снялась в платье с кружевом

Нынешнее лето Филипп Киркоров провел в компании любимых детей, сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Дети сопровождали папу не только на отдыхе, но и на работе. Так, наследники артиста побывали на музыкальном фестивале в Баку «Жара».

После «Жары» Киркоров отправился с детьми в турецкий Бодрум, чтобы поздравить с юбилеем друга и коллегу Игоря Крутого. Из Турции звездная семья на частном самолете прибыла на Лазурный берег в Сан-Тропе, а оттуда улетела на солнечный Крит.

На странице Филиппа в Instagram появился снимок с Аллой-Викторией и Мартином с Крита.

больше по теме Киркоров обновил гардероб своих сценических костюмов Певец попросил своих подписчиков в Instagram не уточнять стоимость подобных «произведений искусства».

«Мой летний отпуск быстро пролетел! Спасибо греческий уголок Рая», — подписал снимок Филипп.

Киркоров выбрал яркую летнюю рубашку и смешное белое кепи. Мартин на снимке выглядит очаровательно в белой майке от Givenchy, но самая красивая, конечно, Алла Виктория — в необыкновенном голубом платье, отделанном у горловины кружевом.

Певец пояснил, что отлично провел с семьей время на роскошной вилле. По словам Филиппа, дети за время отдыха освоили для себя много нового, например, серфинг. Они также научились играть в гольф и футбол, впервые встали на водные лыжи.