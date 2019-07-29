Филипп Киркоров рассказал о роскошной поездке в Монте-Карло

Король поп-музыки уверен, что красиво жить ему уж точно не запретишь.

Филипп Киркоров опубликовал видео, где показал, как добирался из Азербайджана в Монако. В процессе своего рассказа довольный артист неоднократно повторил: «Красиво жить не запретишь!»

Итак, поднявшись на борт авиалайнера, звезда прежде всего проверил свою «спаленку» — комнату с кроватью, занявшей все пространство. Полежать вместе с папой на этом «аэродроме» сразу прибежали его дети — Алла-Виктория и Мартин-Кристин.

Спустя шесть часов Киркоров продолжил свой видеорассказ с балкона в шикарном отеле в центре Монте-Карло. Номер знаменитости оказался прямо напротив зала Sporting Club, где вечером был запланирован его концерт.

больше по теме Филипп Киркоров сел за штурвал вертолета на пути в Сочи Певец обещает растопить «ледяные» души сочинцев.

Позже, уже гуляя по столице Монако, Киркоров вспомнил, что много лет назад на легендарной сцене этого зала он пять раз (в 1995, 1999, 2004, 2005, 2008 годах) получал престижную международную награду — золотые статуэтки всемирной музыкальной премии World Music Awards — Best Selling Russian Artist.

А уже вечером Киркоров вышел на сцену Sporting Club, где спел свои хиты и новые песни.

«Это же здорово и очень важно сегодня, как никогда, когда в центре Европы, в одном из самых престижных и знаменитых концертных залов Мира и Европы звучит русская речь и поются Русские песни!» — написал Киркоров в Instagram.