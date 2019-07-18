ЗВЕЗДЫ

Игорь Крутой на своем юбилейном вечере объединит певцов и фигуристов

Среди участников концерта заявлены Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Татьяна Навка, Алексей Ягудин и другие звезды.

Игорь Крутой на своем юбилейном вечере объединит певцов и фигуристов
Игорь Крутой/instagram.com/igorkrutoy65/

Стали известны некоторые подробности юбилейного вечера Игоря Крутого, которой состоится осенью в Москве в «ВТБ Арена парке». Ими поделился сам композитор. Хоть само 65-летие музыкант отпразднует в свой день рождения 29 июля, но творческое празднование намечено на 3 ноября.

Вечер пройдет в стиле «кроссовер» (сочетание элементов классической, поп, рок и электронной музыки) с участием звезд мировой сцены и олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Своим мастерством на сцене публику порадуют Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет, Brio Sonores, Вадим Эйленкриг.

«Под композиции в их исполнении свои оригинальные номера в постановке Ильи Авербуха покажут прославленные российские чемпионы — Татьяна Навка и Роман Костомаров, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Это будет новое, яркое и незабываемое зрелище!» — пообещал Игорь Крутой на своей странице в Instagram.

Напомним, на творческих вечерах Игоря Крутого всегда выступали знаменитые исполнители. Так в 2014 году в концертах к 60-летию композитора в Государственном Кремлевском дворце среди других звезд приняли участие Дмитрий Хворостовский, Суми Чо, Дживан Гаспарян.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аида ГарифуллинаАлексей ТихоновАлексей ЯгудинАндреа БочеллиДимаш КудайбергенДмитрий СоловьевДмитрий ХворостовскийЕкатерина Боброва

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игорь Крутой на своем юбилейном вечере объединит певцов и фигуристов
Интересно?
Поделись с друзьями: