Игорь Крутой на своем юбилейном вечере объединит певцов и фигуристов

Стали известны некоторые подробности юбилейного вечера Игоря Крутого, которой состоится осенью в Москве в «ВТБ Арена парке». Ими поделился сам композитор. Хоть само 65-летие музыкант отпразднует в свой день рождения 29 июля, но творческое празднование намечено на 3 ноября.

Вечер пройдет в стиле «кроссовер» (сочетание элементов классической, поп, рок и электронной музыки) с участием звезд мировой сцены и олимпийских чемпионов по фигурному катанию. Своим мастерством на сцене публику порадуют Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген, Аида Гарифуллина, Юрий Башмет, Brio Sonores, Вадим Эйленкриг.

«Под композиции в их исполнении свои оригинальные номера в постановке Ильи Авербуха покажут прославленные российские чемпионы — Татьяна Навка и Роман Костомаров, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Алексей Ягудин, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Это будет новое, яркое и незабываемое зрелище!» — пообещал Игорь Крутой на своей странице в Instagram.

Напомним, на творческих вечерах Игоря Крутого всегда выступали знаменитые исполнители. Так в 2014 году в концертах к 60-летию композитора в Государственном Кремлевском дворце среди других звезд приняли участие Дмитрий Хворостовский, Суми Чо, Дживан Гаспарян.