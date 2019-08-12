«Я люблю белый»: Оксана Федорова объяснила предпочтение в цвете одежды

Нынешним летом Оксана Федорова не только отдыхала, но и работала в Сочи. С некоторых пор модель и телеведущая делает карьеру певицы, даже выпускает клипы. В городе на Черноморском побережье Оксана давала концерты, а в свободное время много загорала на пляже, купалась, плавала с дельфинами и делилась с подписчиками снимками с отдыха и незабываемыми впечатлениями.

Вернувшись домой, в Москву, красавица продолжает активный диалог с подписчиками. Оксана опубликовала в своем мини-блоге в Instagram снимок, на котором она вся в белом. Федорова подчеркнула тонкую талию, завязав узлом белую рубашку, к ней она подобрала белые же джинсы с прорезями на бедрах и массивное колье, не пояснив в комментариях, это бриллианты или кристаллы.

«Я люблю белый цвет. Белый освежает, создает ощущение простора и света», — подписала снимок Оксана.

В то же время Федорова выразила мнение, что холод белого при определенных обстоятельствах может вызвать чувство дискомфорта и одиночества. Оксана задала своим подписчикам вопрос, как они относятся к белому и какие у них любимые цвета.

«Белый — потрясающий цвет. Делает женщину более невинной», «В жару хорошо! В холодное время не очень», «Согласна, что освежает, кстати, вам очень идет», — ответили Оксане подписчики.

Кстати, на днях Федорова и ее супруг, сотрудник администрации президента Андрей Бородин, отмечали 9-летие свадьбы в одном из столичных ресторанов. Возможно, это событие напомнило Оксане о белом цвете, который по традиции царит на свадебном торжестве. Напомним, у пары двое детей: 7-летний Федор и 6-летняя Елизавета.