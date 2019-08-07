Оксана Федорова: «Сын к первому классу готов — хочет учиться!» 

В интервью «Телепрограмме» телеведущая рассуждала о выборе профессии, личном пространстве и секретах садоводства.

Казалось, лето лишь недавно перевалило через экватор, а мысли Оксаны наверняка уже улетели на месяц вперед, ведь ее 7-летний сын Федор осенью идет в первый класс. Этим летом у мамы будущего первоклашки на повестке дня не только отпуск, но и много дел. Федорова успевает работать на ТВ, руководить Музеем моды и благотворительным фондом. Экс-«Мисс Вселенная» объяснила, как всюду успеть и не забыть при этом о себе любимой.

«Здорово, если Федя станет архитектором»

- По каким критериям выбирали школу для сына?

— Здесь два самых главных критерия: ребенку должно быть удобно добираться до школы и чтобы учительница нравилась - контакт с педагогом очень важен.

— Федя морально готов к учебе?

— Готов, хочет учиться. Очень ответственно к этому подходит.

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- А есть ли у сына какие-то интересы, которые уже сейчас помогают вам понять, кем он может стать? И как выбирали профессию вы сами?

— В моем случае вмешались обстоятельства. Из нашей школы сделали милицейско-правовой лицей, и выпускные экзамены автоматически становились вступительными в школу милиции. Поэтому, окончив 11-й класс, я сразу туда и поступила. А вообще были разные варианты - например, собиралась поступать на юридический факультет в ЛГУ (Ленинградский государственный университет. - Ред.).

Что касается Феди, то пока рано говорить о выборе профессии. Дети в этом возрасте активно развиваются, сейчас он очень любит спорт и подвижные игры, плавание. Близок к природе: любит возиться с животными, с удовольствием ловит рыбу, увлечен растениями, интересуется природой, любит рассматривать книги на эту тему. Вполне вероятно, это все пройдет, а может, и нет. Федя у нас парень основательный, любит строить всевозможные конструкции из досок, подушек, любых подручных материалов. Порывается смастерить скворечник. Если из сына получится архитектор - будет здорово, мне нравится эта профессия. Хотя не исключаю, что он выберет государственную службу. Время покажет.

— Недавно вы с Андреем Малаховым вели церемонию вручения детской премии ТЭФИ. А какие детские передачи сын Федя и дочь Лиза смотрят дома?

больше по теме Оксана Федорова показала кадры с тренировки по боксу Компанию телеведущей составил ее семилетний сын.

- Дети с огромным удовольствием смотрят мультфильмы нашего производства - «Маша и Медведь», «Смешарики», «Царевны». Смотрят и зарубежные мультики. Федя и Лиза смотрели детский «Голос». А мне больше нравится проект «Ты - супер!» - очень душевный. Также Федя и Лиза с удовольствием слушают детское радио, смотрят на «Карусели» утреннее шоу, где рисуют, что-то мастерят.

— Вы не выставляете жизнь сына и дочери (Лизе недавно исполнилось шесть лет. - Ред.) напоказ, они не растут публичными детьми. Это осознанная установка?

- Дома мы занимаемся с детьми спортом, музыкой, рисуем. Но, помимо обязательных занятий, я даю Феде и Лизе возможность выбирать те увлечения, к которым у них расположена душа. Федя с большим удовольствием ходит на хоккей, а Лиза занимается балетом. У Лизы выступления и отчетные концерты проходят в парках и на других площадках, поэтому отчасти публичность в их жизни все равно присутствует. Но дозированно. Психика в этом возрасте подвижная и пока не готова к восприятию многих вещей.

Чем больше времени дети проводят с родителями и в семье до какого-то определенного возраста, тем сильнее в них вырабатывается уверенность. Мой дом — моя крепость. Да и дети не любят длительных переездов. Мы за городом живем, и они не любят пробки, при удобном случае увиливают от поездок. Прежде чем выйти в открытое плавание, нужно научиться плавать в лягушатнике.

У меня в детстве было иначе. Мама много работала, фактически я росла самостоятельно, мне ее часто не хватало. Хочу, чтобы дети знали, что у них есть дом, опора и защита.

— Кстати, у вас ведь дома в Подмосковье всегда был огород. Этим дождливым летом что у вас на нем растет?

— Мы каждый год что-то сажаем на грядках. Сейчас мой энтузиазм разделили бабушки и помощница по дому. Мы уже не можем без своего огорода: огурчики надо посадить обязательно, помидорчики, клубничку… Всегда приятно есть овощи и фрукты со своей грядки. Рабочий процесс в саду у нас не прекращается. Мы все время что-то делаем, в этом сезоне посадили два абрикоса, кабачки, тыкву.

«Стрельба помогает снять стресс»

— Психолог Анетта Орлова на Московском форуме красоты и здоровья, который проводился вашим благотворительным фондом, много говорила о том, что женщина должна находить время не только на семью и работу, но и на личное пространство. В какой пропорции у вас распределяется время между этими сферами жизни?

- Семья и работа в настоящий момент поровну. И 10% - личное пространство.

— И что у вас попадает в категорию «личное пространство»?

— Хобби и отдых. В идеале они должны занимать не менее 20%.

— Видела фото, на котором вы стреляете в тире. Это как раз хобби?

— Хобби для меня - это танцы. Но иногда прихожу в тир — пострелять. Закалка осталась. Хорошо снимает стресс.

— Не приходилось ради снятия стресса прибегать к помощи психологов?

— В основном приходилось больше прибегать к дружбе и сотрудничеству. Но иногда совет знающего человека очень необходим. Например, как отказать, но при этом не обидеть, как победить страх и выработать уверенность.

- В конце июля у вас прошел концерт «Музыка любви» в Сочи. А какие концерты с удовольствием посетили вы сами и на какие хотите попасть?

- Я бы с большим удовольствием сходила в ноябре на юбилейный вечер Игоря Крутого с участием Анны Нетребко. Яркие эмоции оставил у меня балет «Спартак» - давно мечтала его посмотреть. Этот балет мужественный, экспрессивный, красивый. Ходили с подругой на премьеру балета «Зимняя сказка» - он тяжелый, но в то же время интереснейший, и хореография необычная. Приятные впечатления оставил концерт в «Зарядье» с участием Элины Гаранчи (латвийская оперная певица. - Ред.). Ну и конечно же, вокальные мастер-классы оперной семьи Лисициан, в организации которых я тоже принимала участие.

— Недавно возглавляемый вами Музей моды переехал в новые помещения - какие мероприятия планируете там проводить?

— Сейчас мы готовимся провести в Музее моды косметический ремонт и осенью откроемся с новым проектом. У нас прошел масштабный конкурс «Молодой кутюрье», с выставкой победителей этого проекта. У нас прекрасно прошла «Ночь в музее», ряд выездных выставок, регулярно идут лекции, мастер-классы.

В планах музейно-выставочного центра — сотрудничество с международными организациями, создание детского центра, организация проектов, направленных на поддержку молодых талантов, научная конференция. Сейчас мои сотрудники участвуют в конференциях, проводимых и в Эрмитаже, и на других площадках, в телевизионных проектах в том числе.

- Сколько времени при таком насыщенном графике удается уделять красоте, здоровью?

- Раз в неделю я работаю с массажистом по телу. За неделю накапливается стресс, поэтому нужно снимать напряжение. Когда есть время, с удовольствием делаю массаж спортивный, интенсивный. Активно использую дома маски, скрабы, пользуюсь пилингами, сыворотками - это все я делаю сама. К косметологу хожу раз в месяц на профессиональный уход лица, лечение волос, маникюр-педикюр. Без фанатизма, так как просто нет времени часто посещать салоны. Да и необходимости тоже: если у меня нет важных встреч, то я не нагружаю лицо косметикой, а даю ему отдохнуть.

- Ограничения в питании у вас серьезные? Сейчас модно исключать из рациона молочные продукты, глютен и сладости.

— Я соблюдаю посты - вот и все мое ограничение. Это мне помогает. Все время жить без молочки, без сахара невозможно. Здоровый организм должен переваривать все. Можно на какое-то время убрать какие-то продукты, но организм не обманешь - ему нужно сбалансированное питание. Самая правильная рекомендация - сокращать объем порций и не перегружать себя ночным питанием.

СТИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Летний набор от Оксаны Федоровой

Экспресс-гардероб и косметичка в отпуск.

Одежда:

— Легкие брюки свободного кроя (яркие или светлые пастельных тонов).

— Роскошный сарафан с вдохновляющим принтом, который был бы уместен и на морской прогулке, и, скажем, на вечернем мероприятии (в этом случае образ должен быть усилен соответствующими броскими аксессуарами и шикарным вечерним макияжем).

— Легкий приталенный пиджак светлого оттенка.

— Несколько элегантных топов, свободных, не стесняющих движения, разных цветов.

— Пара купальников.

-Пара юбок.

-Рубашка или блуза свободного кроя.

Обувь:

— Что касается обуви, я бы рекомендовала взять в свой летний экспресс-гардероб две пары босоножек (одни роскошные, на выход, другие casual) и светлые удобные кеды, и по большому счету этого должно быть достаточно, чтобы в любой ситуации выглядеть отлично и уверенно себя чувствовать.

Средства по уходу:

— Хочу поговорить по поводу косметички и средств по уходу, которые необходимо взять с собой: шампунь и кондиционер в компактной упаковке для путешествий, несколько экспресс-масок для лица, масло или маска для волос. Старайтесь всем этим не пренебрегать: летом, как и зимой, кожа и волосы нуждаются в особенном уходе. Под воздействием солнечных лучей и жаркого воздуха мы быстро теряем влагу, и, чтобы ее восстановить, нужно как следует питать волосы и кожу лица и тела. Помните, дорогие девушки, что здоровые сияющие волосы и отдохнувшие счастливые глаза - это важная часть вашего сногсшибательного образа.

Личное дело

Оксана ФЕДОРОВА родилась 17 декабря 1977 года. Окончила с золотой медалью Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001), «Мисс Вселенная» (2002). Вела программы «Форт Боярд», «Субботний вечер», «Субботник». С 2002 года — «Спокойной ночи, малыши!». Учредитель благотворительного фонда «Спешите делать добро». Замужем, двое детей.