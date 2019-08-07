Федорова объяснила, какие цвета в одежде можно сочетать летом

Оксана Федорова стала иконой стиля для многих женщин, когда стала обладательницей титула «Мисс Вселенная» в 25 лет. Спустя годы она вышла замуж и стала мамой, но свой шарм не растеряла. Телеведущая выглядит также, как и в молодости. Более того, она всегда одевается элегантно и со вкусом. Своим поклонникам знаменитость дает советы на разные темы, включая моду. Отдыхая на черноморском побережье она продемонстрировала стильный летний образ.

На фото Оксана позирует в белой рубашке с подвернутыми рукавами и полосатых брюках. Волосы она оставила распущенными, дополнив образ крупными серьгами-кольцами. «Монохром никогда не выйдет из моды, так что и этим летом смело сочетаем белое и… белое!», — заявила телеведущая. К слову, ранее она также облачалась в рваные белые джинсы и легкое белоснежное платье. Федорова каждый раз выбирает наряды светлых оттенков.

«При слове монохром сразу вспоминается мультик „Мадагаскар“. Но вам такая комбинация, безусловно, очень к лицу», «Красивая и невероятно женственная, для меня вы во многом пример», «Оксана, очень красивое фото. Мне вообще нравится белый цвет. Он меня вдохновляет, дает хорошее настроение и позитив», «Стильно и свежо», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в 41 год не боится демонстрировать свою фигуру. Она предпочитает не оголяться, но выбирает наряд подчеркивающие ее женственные изгибы. В этом сезоне Федорова на пляже облачилась не только в мини-бикини, но и полупрозрачное платье. Выглядела она стильно и элегантно.

А вам нравится летний образ Оксаны?