Стильная семья: 4 дочери Стаса Михайлова позировали в модных очках

Большое семейство Михайловых во главе со Стасом прибыло во Францию, в Сен-Тропе. Супруга артиста Инна Михайлова сразу начала делиться отпускными снимками. На первых, размещенных в аккаунте Инны фото, запечатлен сам музыкант с двумя младшими детьми: 10-летней Иванной и 6-летней Марией. Позже в кадре засветились все дочери звездного семейства с отцом. Что интересно, дочки вместе со Стасом позируют в модных очках, демонстрируя актуальные тренды по части формы и оправы.

В комментарии к снимкам любимого мужа и дочерей в Instagram Инна поставила только хэштеги #семья, #любовь, #отдых.

Напомним, кроме младших Марии и Иванны в семье Михайловых есть две старшие дочери, 20-летняя Ева и 14-летняя Дарья. Кроме групповых снимков Инна обнародовала фото, на котором Стас прижимает к себе самую младшую дочь Машу. Возможно, она его любимица.

В семье есть еще двое мальчиков, 26-летний Андрей и 18-летний Никита, но молодые люди на фото семьи из Сен-Тропе пока не появлялись.

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Подписчики не могли не ответить комплиментами на публикацию Инны: «На вас не налюбоваться», «Красивая семья!», «Какая Маша у вас нежная, так папу любит, а Иванна повзрослела, стала более сдержанной», — порадовались за Михайловых подписчики.