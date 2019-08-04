Стас Михайлов опубликовал трогательное фото с дочерью Машей

Этим летом Стас Михайлов успел отметиться практически на всех музыкальных фестивалях — в Витебске, Петербурге, Сочи, Юрмале, Баку — и наконец добрался до моря, чтобы отдохнуть в кругу любимой семьи, супруги Инны, и детей. Двоих из них, 10-летнюю Иванну и 6-летнюю Марию, пара показала на фото на своих страницах в соцсети.

На одном из кадров счастливый Стас прижимает к себе младшую, малышку Марию. «Forever love» («Любовь навсегда»), — лаконично подписал трогательное фото певец в Instagram.

Подписчики отметили, как Машенька подросла и стала похожа на отца: «Папина дочура», «Очень милые: папа и лапочка-дочка», — написали поклонники, а особо осведомленные отметили, что младшая Михайлова очень похожа на мать Стаса, Марией же названа в честь Богородицы, потому что появилась на свет в день Рождества святой.

Одновременно в Instagram на странице жены Михайлова Инны, появилось фото двух сестричек, Иванны и Марии. Кадр Инна подписала хэштегами #отдых, #семья, #дети.

Этим летом Михайловы выбрали для отдыха Францию, они расположились на курорте Сен-Жан-Кап-Ферр на юго-востоке страны в округе Ницца. Отметим, что музыкант, как отец большого семейства, по большей части проводит отпуск вместе с женой и детьми. Большой компанией они не так давно посетили Англию, ОАЭ, Италию, а теперь выбор пал на Францию.

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Напомним, кроме Иванны и Марии у пары есть еще четверо детей от разных браков: 26-летний Андрей, 20-летняя Ева, 18-летний Никита и 14-летняя Дарья.