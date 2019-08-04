НОВОСТИ

Стас Михайлов опубликовал трогательное фото с дочерью Машей

Музыкант отдыхает с семьей в Ницце

Стас Михайлов опубликовал трогательное фото с дочерью Машей
Стас Михайлов/instagram.com/stas_mihailoff/

Этим летом Стас Михайлов успел отметиться практически на всех музыкальных фестивалях — в Витебске, Петербурге, Сочи, Юрмале, Баку — и наконец добрался до моря, чтобы отдохнуть в кругу любимой семьи, супруги Инны, и детей. Двоих из них, 10-летнюю Иванну и 6-летнюю Марию, пара показала на фото на своих страницах в соцсети.

На одном из кадров счастливый Стас прижимает к себе младшую, малышку Марию. «Forever love» («Любовь навсегда»), — лаконично подписал трогательное фото певец в Instagram.

Подписчики отметили, как Машенька подросла и стала похожа на отца: «Папина дочура», «Очень милые: папа и лапочка-дочка», — написали поклонники, а особо осведомленные отметили, что младшая Михайлова очень похожа на мать Стаса, Марией же названа в честь Богородицы, потому что появилась на свет в день Рождества святой.

Одновременно в Instagram на странице жены Михайлова Инны, появилось фото двух сестричек, Иванны и Марии. Кадр Инна подписала хэштегами #отдых, #семья, #дети.

Этим летом Михайловы выбрали для отдыха Францию, они расположились на курорте Сен-Жан-Кап-Ферр на юго-востоке страны в округе Ницца. Отметим, что музыкант, как отец большого семейства, по большей части проводит отпуск вместе с женой и детьми. Большой компанией они не так давно посетили Англию, ОАЭ, Италию, а теперь выбор пал на Францию.

Напомним, кроме Иванны и Марии у пары есть еще четверо детей от разных браков: 26-летний Андрей, 20-летняя Ева, 18-летний Никита и 14-летняя Дарья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Инна МихайловаНиццаСтас Михайлов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Михайлов опубликовал трогательное фото с дочерью Машей
Интересно?
Поделись с друзьями: