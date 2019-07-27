Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара»

Инне не понравилось, что ведущий решил сравнить ее супруга с Григорием Лепсом.

Супруга «покорителя дамских сердец» певца Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара» в столице Азербайджана Баку. Многодетной матери не понравилось, что ведущий вечера решил сравнить, «кто круче»: ее муж или другой известный музыкант Григорий Лепс. Женщина потребовала сразу же уволить ведущего вечера Константина Тарасюка, который и обронил неосторожные слова. Как заявила Инна Михайлова, такие сравнения при зрителях делать как минимум некорректно.

Сам автор слов ведущий Константин Тарасюк подтвердил, что у него действительно произошел небольшой конфликт с Инной Михайловой. Сам он считает, что не сказал ничего такого, чтобы могло оскорбить известного музыканта и его супругу.

«Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!» — сказал Тарасюк, слова которого приводит портал super.ru.

Добавим, что Инна и Стас Михайловы уже покинули столицу Азербайджана Баку. При этом известно, что ведущий, который обронил фразу, никакой ответственности не понес. Организаторы никак не отреагировали на просьбу Инны Михайловой разобраться в скандальной ситуации.