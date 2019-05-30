КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дети не помеха: Галина Юдашкина дала совет, как привести себя в форму к лету

Дочь дизайнера в прошлом году родила второго сына. Молодая мама устраивает домашние тренировки, пока дети спят.

Дети не помеха: Галина Юдашкина дала совет, как привести себя в форму к лету
Галина Юдашкина с сыном. фото: instagram.com/gyudashkina/

Валентин Юдашкин уже 31 год счастлив в браке с Мариной Юдашкиной. Некоторое время назад стало известно, что модельер борется с раком. Однако, по словам его супруги, мужчина соблюдает предписания врачей и чувствует себя прекрасно. Именно это он продемонстрировал совсем недавно на открытии веранды своего ресторана. Тогда его также поддержала дочка Галина.

Напомним, что дочка кутюрье замужем за внуком актрисы Людмилы Максаковой Петром. В соцсети Галина часто публикует снимки малышей: Анатолия и Аркадия. Во второй раз девушка стала мамой лишь в прошлом году. Вскоре после родов она усердно начала заниматься спортом и даже приобщила к этому свою маму. 60-летняя Марина Юдашкина по совету наследницы тоже начала ходить в спортзал.

И вот с момента рождения Аркаши минул год, а Галина продолжает усердно работать над фигурой. На днях она опубликовала фото из спортзала, на котором запечатлена в топе и лосинах.

«И ведь неважно, какое количество детей, важна мотивация. Сейчас огромное количество классных программ онлайн, если у вас нет возможности ходить в зал или посещать групповые тренировки. У меня дома всегда есть коврик, резинка и мяч 3-5 кг, вот вам и домашняя тренировка, особенно удобно, когда есть пару часов, пока малыш спит», — поделилась дочь Юдашкина.

Поклонники заверили, что Галина находится в отличной форме. Многие даже позавидовали ее фигуре. «Шикарна! Супер! Это большой труд — иметь такую форму», «Шикарная мама двоих малышей!», «Не важно, сколько детей. Важно, сколько свободного времени», — прокомментировали пост подписчики.

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Тэги:

беременность и родыГалина Юдашкиназвездные дети
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Дети не помеха: Галина Юдашкина дала совет, как привести себя в форму к лету
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