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Ворвалась в лето: Галина Юдашкина показала фигуру в мини-бикини на пляже

Дочь Валентина Юдашкина приехала отдыхать в Израиль.

Ворвалась в лето: Галина Юдашкина показала фигуру в мини-бикини на пляже
Галина Юдашкина. фото: instagram.com/gyudashkina/

Дочь Валентина и Марины Юдашкиной Галина уже давно обзавелась своей семьей и подарила родителям внуков. Она состоит в браке с Петром Максаковым, от которого родила Анатолия в 2016 году и Аркадия в 2018. Молодая мама много путешествует. Этим летом она побывала в США, а затем провела время с родителями в Москве. Ее наследники с удовольствием гуляли и собирали грибы. 1 августа знаменитая семья отправилась в долгожданный отпуск.

Галина приехала в Израиль с детьми. Первым делом она поделилась снимком с пляжа. В кадре девушка позирует в черном мини-бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру, а вместо шляпы она предпочла повязать на голову цветной платок. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками и множеством браслетов.

«Наш пляжный сезон в самом разгаре», — написала она.

Если в Москве ее наследники одевались в стильную, но теплую одежду, то теперь они будто попали в настоящее лето. Поклонники признались, что завидуют Галине и ее семье. Погреться на солнце в этом году удалось далеко не всем. «С такой гадкой погодой как в Москве — отдых в теплых краях счастье», «Какой сладкий малыш», «Морской сладкий поцелуй», «Ну до чего милый Аркаша», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно стало известно о болезни Валентина Юдашкина. Оказалось, что модельер борется с раком. Но его супруга некоторое время назад сообщила, что беспокоится не очень. Она заверила, что кутюрье соблюдает все предписания врачей и чувствует себя превосходно.

Как вам фигура Галины Юдашкиной после родов?

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Ворвалась в лето: Галина Юдашкина показала фигуру в мини-бикини на пляже
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