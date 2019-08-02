Звездный стиль

61-летняя Юдашкина вслед за Пугачевой отметилась в шортах

Супруга именитого модельера вместе с внуками отдыхает в Израиле.

61-летняя Юдашкина вслед за Пугачевой отметилась в шортах
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

61-летняя Марина Юдашкина отметилась на прогулке со старшим внуком — трехлетнем Анатолием в шортиках. Свой образ супруга модельера довольна белой рубашкой свободного кроя и солнцезащитными очками. Вместе с детьми возлюбленная Валентина Юдашкина отдыхает в Израиле. Примечательно, что даже на каникулах Марина не забывает делиться с подписками свежими кадрами на личной страничке в Instagram. Юдашкина предпочла уехать из пасмурной Москвы.

Супруге Валентина Абрамовича едва ли стоит рассчитывать на богатый урожай из-за по-осеннему прохладной погоды. Ни для кого не секрет, что Марина сама выращивает огурцы в теплицах, делая закрутки на зиму. Юдашкина не скрывает: ее внуки любят лакомиться домашними овощами с грядок.

Марина Юдашкина примерила мини-шорты для прогулки с внуком (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

На отдыхе Марина Юдашкина также примеряла трендовые джинсы скинни и белые кроссовки. В кадре супруга модельера позирует с внуками: Анатолием и маленьким Аркадием.

Марина Юдашкина вместе с внуками отдыхает в Израиле (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

К слову, ранее мини-шорты на отдыхе в Юрмале примерила возлюбленная шоумена Максима Галкина — Алла Пугачева. В свои 70 лет певица появилась на публике в молодежном наряде. К шортам Примадонна подобрала клетчатую рубашку и легкий белый плащ. Алла Борисовна сделала акцент на талии, дополнив образ лаковым поясом.

Примадонна уже много лет дружит с семьей Валентина Юдашкина. Примечательно, что дочка модельера пошла по стопам отца, став дизайнеров. Галина Юдашкина выпускает одежду для детей. В одном из модных показов участвовала и 5-летняя Лиза Галкина. Сам Валентин Юдашкин полностью поддерживает дочку, которая сама воспитывает двоих сыновей.

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Алла ПугачеваВалентин Юдашкинзвездный стильМаксим ГалкинМарина Юдашкина

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61-летняя Юдашкина вслед за Пугачевой отметилась в шортах
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