Звездный стиль

Модельер Наз Маер поддержал желание Пугачевой носить мини

Дизайнер объяснил, почему это вполне уместно.

Модельер Наз Маер поддержал желание Пугачевой носить мини
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

После похудения Примадонна отечественного шоу-бизнеса сменила свой гардероб, отказавшись от привычных балахонов и платьев свободного кроя. Супруга шоумена Максима Галкина особое внимание уделяет своему имиджу: для прогулки в Юрмале певица примеряла лимонный брючный костюм и появлялась на публике в мини-шортах.

Стиль Аллы Борисовны оценил и модельер Наз Маер, заверив, что наряды Примадонны не вызывают чувства неловкости. Эксперт в сфере моды полагает, что 70-летняя Пугачева может позволить себе мини в качестве сценических костюмов.

«Актрисам всегда позволено чуть больше, нежели обычным женщинам. Когда мы видим Аллу Борисовну на сцене в мини, это нормально, и неважно, сколько ей лет», — приводит «Собеседник» слова модельера.

«Алле хочется показать, что в ее возрасте у нее стройные ноги», — резюмировал Маер.

Напомним, что двойняшки Гарри и Лиза появились на свет, когда Алле Пугачевой исполнилось 65 лет. Младшая дочка любит примерять сценические шляпки своей мамы. Девочка старается во всем брать пример с певицы. 5-летняя Лиза Галкина принимала участие в модном показе Галины Юдашкиной, представив на подиуме наряды из новой коллекции.

 

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Алла Пугачевазвездный стильМаксим Галкин

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Модельер Наз Маер поддержал желание Пугачевой носить мини
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