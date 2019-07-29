В тренде: 61-летняя Юдашкина в платье-сорочке прошлась по пляжу в Турции

61-летняя Марина Юдашкина в платье-сорочке прогулялась по пляжу в Турции. Отправляясь в отпуск, знаменитость не забыла посетить салон красоты и сделать свежий педикюр, отдав предпочтение алому лаку для ногтей. Закат возлюбленная модельера Валентина Юдашкина встречала в белом облегающем платье-макси. Ранее в трендовом платье-комбинации на музыкальном фестивале «Жара» в Баку позировала супруга Дениса Клявера — Ирина.

Марина Юдашкина очень привязана к своей семье, в частности — к мужу. Избранница дизайнера сделала все для того, чтобы стать для Валентина Абрамовича надежным тылом и опорой. У пары есть уже взрослая дочь Галина, которая подарила родителям двух внуков — Анатолия и Аркадия.

Юдашкина тщательно следит за фигурой, ограничивая дневное меню. Марина отказывается от продуктов, которые могут сказаться на ее фигуре.