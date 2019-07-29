Звездный стиль

В тренде: 61-летняя Юдашкина в платье-сорочке прошлась по пляжу в Турции

Супруга модельера долгие годы следит за фигурой.

В тренде: 61-летняя Юдашкина в платье-сорочке прошлась по пляжу в Турции
Валентин и Марина Юдашкины (Фото: Евгения Гусева/"КП")

61-летняя Марина Юдашкина в платье-сорочке прогулялась по пляжу в Турции. Отправляясь в отпуск, знаменитость не забыла посетить салон красоты и сделать свежий педикюр, отдав предпочтение алому лаку для ногтей. Закат возлюбленная модельера Валентина Юдашкина встречала в белом  облегающем платье-макси. Ранее в трендовом платье-комбинации на музыкальном фестивале «Жара» в Баку позировала супруга Дениса Клявера — Ирина.

Марина Юдашкина очень привязана к своей семье, в частности —  к мужу. Избранница дизайнера сделала все для того, чтобы стать для Валентина Абрамовича надежным тылом и опорой. У пары есть уже взрослая дочь Галина, которая подарила родителям двух внуков — Анатолия и Аркадия.

Марина Юдашкина прошла босиком по турецкому пляжу (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Юдашкина тщательно следит за фигурой, ограничивая дневное меню. Марина отказывается от продуктов, которые могут сказаться на ее фигуре.

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Валентин Юдашкинзвездный стильМарина Юдашкина

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В тренде: 61-летняя Юдашкина в платье-сорочке прошлась по пляжу в Турции
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