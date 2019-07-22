«С Сашей все в порядке»: Рудковская прокомментировала травму сына

Ранее сообщалось, что 6-летний Саша Плющенко упал во время прыжка, получив при этом повреждение.

Ранее в ряде отечественных изданий светской хроники появилось сообщение о том, что 6-летнего Сашу Плющенко на скорой увезли в больницу после одной из тренировок. Уточнялось, что мальчик рассек себе подбородок, выполняя один из элементов на льду.

После публикаций, касающихся здоровья Гном Гномыча, мама юного фигуриста — Яна Рудковская решила успокоить репортеров и поклонников, отметив, что она не ожидала, что это незначительное происшествие заинтересует такое количество людей. Музыкальный продюсер записала в Stories обращение, рассказав о том, как чувствует себя Саша.

«Журналистам спасибо большое за переживание. С Сашей все в порядке, он уже тренируется. Он действительно упал… ему зашивали подбородок в Морозовской больнице. Но, это не повод, чтобы бить такую тревогу!! Столько звонков, столько переживаний… очень приятно, что вы переживаете на Сашу. Все хорошо. Саша тренируется уже два дня, с ним все в порядке», — отметила Яна.

Напомним, что Яны Рудковской есть старшие дети от предпринимателя Виктора Батурина — сын Николай и пасынок Андрей. Музыкальный продюсер растит маленького Сашу в строгости, объясняя мальчику, что успеха можно добиться только трудом и выдержкой.