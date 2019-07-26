Рудковская в джинсовом платье устроила фотосессию на фоне Porsche

Яна Рудковская является не только продюсером, но и настоящей модницей. В ее гардеробе можно найти сотни стильных нарядов. Девушка обожает вечерние платья, которые припасает для светских мероприятий. Также без супруги Евгения Плющенко не проходит ни один значимый показ именитых дизайнеров. Не так давно она вернулась из Париже, где насладилась Неделей высокой моды.

Пока в Москве стояла пасмурная погода, Яна решила устроить фотосессию во дворе дома, а за одно и похвастаться своим автопарком. Сначала светская львица облачилась в платье персикового цвета от дизайнера Giambattista Valli. В нем она позировала рядом с красным Porsche, а позже в этом же наряде знаменитость повеселилась на свадьбе Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой.

25 июля Рудковская надела уже джинсовое платье с карманами и акцентом на талии. В нем она устроила фотосессию на фоне уже синего Porsche. В руках продюсер держала плетеную сумку, из которой выглядывала ее карманная собачка Фифа.

«В очень непредсказуемую погоду в Москве, мы с Фифой выбираем Porsche 911 4S от Феи-Крестной, а Евгений пусть забирает Porsche 911 S Cabrio, так тому и быть, мы с Фифой неприхотливые», — написала Яна.

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни восхитились ее образом, а другие стали ее критиковать за то, что светская львица хвастается дорогими автомобилями.

«Как же уже тошнит от этой показухи, сколько можно вставлять каждый свой шаг», «Эту вот вашу крутотень не нужно в Инстаграм для нас простых людишек выкладывать», «Наряд красивый, даже очень», «Главное не огранка, а сам бриллиант. Даже в джинсе, с корзинкой…», — прокомментировали пост подписчики.